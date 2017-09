LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL CRISTO DE BOJAYÁ, TESTIGO DE LA MASACRE DE COLOMBIA, NOS INTERPELA Posted: 08 Sep 2017 06:58 PM PDT EL GRAN ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA Nos reunimos a los pies del Crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo de 2002 presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia. Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual", expresó el Papa Francisco.

"Ver a Cristo así, mutilado y herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos ama", dijo el papa Francisco debajo del Crucifijo de Bojayá con motivo del Gran Encuentro de Oración por la Reconciliación en Colombia en el Parque de Las Malocas de Villavicencio este viernes 8 de septiembre de 2017.

Crucifijo de Bojayá

"Cristo roto y amputado, para nosotros es «más Cristo» aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo; y para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte y la violencia".

"Nos enseña a transformar el dolor en fuente de vida y resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la fuerza del perdón, la grandeza del amor", sostuvo.

El Pontífice escuchó los testimonios de cuatro víctimas de la violencia: Deisy Sánchez Rey (reclutada para las Autodefensas Unidas de Colombia), Juan Carlos Murcia Perdomo (por 12 años en las FARC), Pastora Mira García (víctima de la violencia) y Luz Dary Landazury (víctima de la explosión de un artefacto).

Papa Francisco emocionado acompañó esta apertura de corazones. "Estoy aquí no tanto para hablar yo sino para estar cerca de ustedes y mirarlos a los ojos, para escucharlos y abrir mi corazón a vuestro testimonio de vida y de fe. Y si me lo permiten, desearía también abrazarlos y llorar con ustedes".

Verdad

"La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas y se transformen en instrumentos de venganza sobre quien es más débil", dijo el Papa Francisco luego de escuchar el testimonio de Juan Carlos.

"Puedo pedir así una vez más perdón, mi corazón se desahoga y me siento más libre", sostuvo Juan Carlos Murcia Perdomo (por 12 años en las FARC). Su testimonio sobre la Verdad se basó en su experiencia de renovación luego de haber sido reclutado a dieciséis años por la guerrilla; después de poco tiempo perdió la mano izquierda, manipulando explosivos.

"A pesar de que me enseñaron que el único verdadero Dios son las armas y el dinero, no perdí del todo la fe […] y Dios me hizo comprender que la violencia no es verdad y que debía salir de la selva más profunda, la de mi corazón esclavizado por el mal", comentó.

Hoy lleva adelante la Funddrras, una Fundación para el desarrollo del deporte con setenta jóvenes, a quienes, a través del deporte, ayuda a no ser reclutados ni por las armas ni por las drogas. Cada víctima ha encendido una vela a los pies del Crucifijo. Presentes en el evento 7000 representantes de víctimas de la violencia, militares y agentes de policía y ex guerrillera. Se leyó el Salmo 85 y cantó a la paz.

El recuerdo de 8 millones de víctimas de la guerra que dura más de 53 años delante al crucifijo de Bojayá, Cristo que presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia el 2 de mayo de 2002.







----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html

EL INTERCAMBIO EN TWITTER DEL DIRIGENTE ULTRAKIRCHNERISTA QUE LE SUGIRIÓ AL CANDIDATO A SENADOR POR CUMPLIR QUE BAJARA SU CANDIDATURA Posted: 08 Sep 2017 06:46 PM PDT LA RESPUESTA DE FLORENCIO RANDAZZO A LUIS D'ELÍA: "DEJÁTE DE JODER Y ANDÁ A LABURAR" Florencio Randazzo ratificó hoy por enésima vez que no bajará su candidatura a senador por el frente justicialista CUMPLIR de cara a las elecciones de octubre. Lo nuevo fue que lo hizo en respuesta a un pedido del piquetero kirchnerista Luis D'Elía al que le respondió sin filtro por Twitter.



El candidato a senador por Cumplir Florencio Randazzo , que en agosto pasado obtuvo un 5% de los votos en las elecciones PASO, enfatizó hoy -vía Twitter- que no se bajará de las elecciones generales de octubre, tal como algunos miembros de la oposición sugirieron después de las PASO. La afirmación tuvo lugar en un tenso cruce con el dirigente ultrakirchnerista Luis D'Elía quien hoy por la tarde tuiteó: "No haberle dado interna a @RandazzoF fue un error del cual soy el autor. Por la Patria y el Pueblo @RandazzoF debe bajar su candidatura".Más de dos horas después, Randazzo le respondió: "Dejate de joder y andá a laburar". La frase se viralizó en las redes sociales llevando, hasta el momento, 2.379 retuits y 4957 me gusta.

La situación se retrotrae a los días anteriores a la presentación de las listas oficiales con las candidaturas. Había trascendido que, en las elecciones, la ex presidenta Cristina Kirchner no quería competir en una interna con Randazzo, su ex ministro de Transporte, y que por eso -entre otras cosas-, estratégicamente decidió competir junto a Jorge Taiana en el partido Unidad Ciudadana para no librar una interna con él. Sin embargo, poco antes del cierre de las listas, finalmente Cristina se reunió con Randazzo para ofrecerle que compita junto a ella, a lo que el ex ministro se negó.





----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html

EL PASO DEL HURACÁN IRMA Posted: 08 Sep 2017 06:39 PM PDT EL RELATO DE UN NEUQUINO QUE LO VIVIÓ EN REPÚBLICA DOMINICANA Federico Ferrero expresó que la intensidad del viento que generó el huracán duplicó los valores que se registraron en la región el pasado 22 de agosto. ES neuquino y vive en San Felipe de Puerto Plata desde hace nueve años. El huracán Irma pasó por ese lugar situado en la costa norte de República Dominicana.

El viento intenso derribó árboles milenarios, postes de luz, arrancó los techos de las casas, e hizo volar los materiales que revisten las viviendas en el Caribe.

Federico afirmó que debieron evacuar a más de 24 mil personas y que no se registraron muertes por el momento.

El ojo de la tormenta se mantuvo alejado de ese lugar, pero la intensidad de un huracán de grado 5 sacudió con violencia a la población.

"Fue bastante tenebroso" expresó Ferrero, y agregó que "Dios nos ha cuidado mucho", porque si el ojo de la tormenta hubiera llegado allí "nos borraba del mapa".

La tormenta generó intensas ráfagas. Ferrero expresó que la intensidad del viento que generó el huracán duplicó los valores que se registraron en la región el pasado 22 de agosto.

"No dejamos de ser un país del tercer mundo, las casas son vulnerables, y los materiales que se desprendieron volaron por todos lados", expresó.

Ferrero explicó que en ese país nunca hubo un fenómeno de la misma dimensión. El antecedente fue los destrozos que ocasionó el huracán David en 1979.

Irma atraviesa en este momento las islas de Cuba y Bahamas, y se dirige hacia el estado de Florida de Estados Unidos.



Es un huracán que va creciendo su intensidad, e incluso ha superado el nivel de intensidad de grado 5. Estiman que podría producir más daños que el huracán Katrina en 2005.





----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html

PATRULLEROS DE PREFECTURA RECORRIERON LA RUTA 40 EN EL TERRITORIO QUE LINDERA CON LA COMUNIDAD PU LOF Posted: 08 Sep 2017 06:33 PM PDT LA BÚSQUEDA DEL ARTESANO

COMENZARON LOS RASTRILLAJES EN EL RÍO CHUBUT EN BUSCA DE SANTIAGO MALDONADO La incertidumbre por los rastrillajes ordenados por el juez federal Guido Otranto para saber qué pasó con Santiago Maldonado. Desde las siete de la mañana una caravana de patrulleros de Prefectura recorrió la ruta 40 rumbo al territorio que lindera con la comunidad del Pu Lof, es que el juez sólo autorizó el rastreo con la condición de que no se ingrese en territorio ocupado por la comunicad mapuche. También se vio un helicóptero de la Policía Federal Argentina que sobrevoló los márgenes del río Chubut. Operativo de rastrillaje de la policía en tierras de Benetton tomadas por comunidad Mapuche cerca del Rio Chubut Chusamen en busca de Santiago La base operativa que utilizaron las fuerzas fue la Estancia Leleque, propiedad de Luciano Benetton. Desde allí comenzó el operativo, donde unos 100 oficiales partieron rumbo al río Chubut, donde buscarán pistas que sirvan para saber dónde está y qué pasó con Santiago Maldonado. Es que la estancia tiene un camino público que desemboca en el curso del río, sin embargo esta mañana dos policías impedian el ingreso a los periodistas.

En el territorio de la comunidad se vio esta mañana una mayor cantidad de personas en el puesto de vigilancia que tienen los mapuches a metros de la ruta. Desde aquel lugar controlaban que los policías no accedieran a su terreno. A caballo y de un lugar al otro revisaban que nada fuera de lugar sucediera. Según fuentes judiciales, pasadas las 14 horas todo se desarrollaba de manera normal y no había novedades en cuanto pistas relevantes.

¿Qué significa la decisión del juez de rastrillar el río? Que no descarta que Maldonado haya sido herido el 1 de agosto a la vera de ese caudal -que serpentea gran parte de la provincia de Chubut- para morir finalmente ahogado tras un posible enfrentamiento con la Gendarmería.

La orden que dio la Justicia Federal es que no dejen de buscar hasta que toda el área del río Chubut sea rastrillada. Una consigna que será compleja dadas las dimensiones del afluente ya que alcanza los 800 kilómetros de largo ¿Se buscará por todo ese tramo? No hay confirmaciones al respecto, aunque se sabe que la búsqueda será por tiempo indefinido. Es decir, sin fecha de finalización.

----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html