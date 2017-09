LIMITE42º Paralelo de Noticias

Te puede interesar: Abril Rosales: "No me voy a encerrar a llorar, voy a marchar"

EL JOVEN TATUADOR SIGUE SIN APARECER EN LA ARGENTINA Posted: 06 Sep 2017 07:16 PM PDT QUE APAREZCA MALDONADO: ¿POR QUÉ LA IGLESIA PIDE POR SU VIDA? Esteban Pittaro | Sep 07, 2017 El arzobispo castrense de la Argentina, monseñor Santiago Olivera, responde a Aleteia: la Iglesia no es "de izquierdas" ni está contra el Gobierno El arzobispo castrense de la Argentina, monseñor Santiago Olivera, responde a Aleteia: la Iglesia no es "de izquierdas" ni está contra el Gobierno

A más de un mes de que no se sepa nada de él, el joven tatuador Santiago Maldonado sigue sin aparecer en la Argentina. Y aún ante la denuncia de varias figuras públicas por que no se utilice su desaparición para ejercer presiones políticas, entre ellas numerosas voces desde la Iglesia, su caso manifiesta divisiones asumidas en un mar de desinformación.

Aleteia se publicó las referencias que desde la Iglesia Argentina se habían hecho sobre el caso, sin detallar los detalles de algo que la justicia aún investiga. La causa tiene como rótulo "desaparición forzada", y si bien se investiga el accionar de la Gendarmería, organismo del Estado encargado de custodiar las zonas de frontera del país, aún no trascendió que la justicia tenga certezas sobre qué paso con Maldonado. En un artículo anterior dese publicó las referencias que desde la Iglesia Argentina se habían hecho sobre el caso, sin detallar los detalles de algo que la justicia aún investiga. La causa tiene como rótulo "desaparición forzada", y si bien se investiga el accionar de la Gendarmería, organismo del Estado encargado de custodiar las zonas de frontera del país, aún no trascendió que la justicia tenga certezas sobre qué paso con Maldonado.

En una Argentina crispada, pedir por la aparición de Santiago Maldonado parece, desde algunas interpretaciones, asumir una postura política en contra del gobierno argentino. Pero la Iglesia, desde la voz de varios de sus pastores, ha pedido por la aparición del joven sin tener esa intención.

Para confirmar esto, y para entender por qué el caso suscita tantas divisiones, Aleteia entrevistó al Obispo Castrense de la Argentina monseñor Santiago Olivera, quien en una reciente carta además de pedir por la aparición de este joven y de todos aquellos que no aparecen, criticó la vehemencia "de algunos fanáticos y de algunos que no respetan y que olvidan que hay familias, que hay hijos, gente honesta que está entregando su vida por el bien de la patria", en referencia a la Gendarmería. Es que desde su misión de Obispo Castrense, el prelado acompaña espiritualmente a todas las fuerzas de seguridad en el país, entre ellas Gendarmería.

– ¿Por qué la Iglesia ha pedido por la aparición de Santiago Maldonado?

La Iglesia pide por la vida siempre, respeto de la vida, y la aparición de todos. Ninguno tiene que desaparecer. Santiago Maldonado, ni ningún desaparecido. El Desaparecido es una connotación que nos lleva a pensar en una etapa triste de nuestra patria, cuando tampoco tendrían que haber desaparecido…

La Iglesia va a pedir por la vida de Santiago porque va a pedir por la vida de todos. Porque tenemos esperanza. Ojalá que aparezca, que esto se aclare. Creo que todos estamos encolumnados por la vida y por el respeto de las personas. Nunca la violencia ni la desaparición de las personas debe ser un camino para imponer un criterio o un punto de vista. Nunca más eso. Cómo la Iglesia no va a pedir por Santiago Maldonado…

Nos unimos y no estamos de otro lado. Ni aún los argentinos debemos estar divididos en esto. Todos tenemos que estar unidos para pedir por la vida de Santiago Maldonado y de tantos otros que en nuestra patria desaparecen. Porque hay muchos, concretamente, desaparecidos. Concretamente conozco gente de mi antigua diócesis que están buscando después de dos años y por distintos motivos no aparecen.

¿Tiene la Iglesia una afinidad con la Izquierda o con las fuerzas del orden?

Me parece que la Iglesia tiene que tener afinidad con todos porque es madre de todos. Lo que nos une a todos es el Evangelio, o valores que son profundamente evangélicos. Me parece que la iglesia va a valorar en el caso de las fuerzas de seguridad cuando tienen esa función. Hay mucha gente en las Fuerzas de Seguridad con buenas intenciones, con buenos deseos de servir, que entregan su vida por la patria, por los hermanos argentinos. H

abrá algunos, como toda realidad humana, porque toda realidad humana tiene este componente de santos y pecadores o falibles y necesitados, equivocaciones, pecados, delitos, en toda realidad humana… Pero la iglesia va a estar a favor de la fuerza de seguridad en la medida que cumplen en una nación su papel y su rol que justamente es defendernos, custodiarnos, cuidarnos, como de hecho en la historia argentina ha pasado.

Me parece que querer desprestigiar a todas las fuerzas de seguridad por algún episodio sobre el que la justicia tendrá que decir, no nosotros ni nadie, la justicia, no corresponde. Una justicia pronta, creíble, independiente, una justicia eficaz, que tendrá que decir… Y la izquierda, en algunas cosas de la izquierda la Iglesia siente que el Evangelio camina cerca. No significa que uno bendiga o apoye totalmente una tendencia donde lo que se fortalece es lo ideológico. Estamos más allá de la ideología.

– ¿Qué es la grieta?

Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el disenso, con personas que piensan de una u otra manera, pero el respeto al otro debe ser fundamental. Vivimos históricamente así; los argentinos nacimos casi unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, de Boca y River, Independiente y Racing… tenemos que trabajar por la inclusión, por encontrarnos verdaderamente, por respetarnos, por poder convivir sanamente. De hecho este es un país que supo convivir con distintas razas, distintas religiones, sin ningún problema.

Me parece que los argentinos tenemos que hacer el esfuerzo de transitar sin ofendernos, sin vernos como enemigos sino vernos como hermanos. Ese es el gran desafío. El Papa Francisco también nos invita a vernos como hermanos. En esta mirada podemos cambiar actitudes.

A veces somos violentos verbalmente, descalificamos a los que piensan distinto, hacemos o queremos callar a los que piensan distinto. Me parece que tenemos que vivir en un clima de convivencia social y de respeto. La grieta es eso, agudizar aquellas cosas que nos separan y nos distancian, y no aprovechar aquellas cosas que nos unen y que nos igualan.

Todos tenemos que desear vivir en un país en libertad, en justicia, en orden, en fraternidad, y estos son puntos que deben igualarnos a todos, y debemos desear todos, y desechar y desterrar para siempre la violencia como camino de imponer una mirada o una visión. Ser auténticamente democráticos, que supone no solo los momentos que vamos a votar, sino actitudes democráticas que suponen el consenso, el disenso, el respetar, el esperar, el saber participar, actitudes que unen y acercan.

¿Se puede superar la grieta en la Argentina?

Creo que lamentablemente será un camino largo. Pero creo que se puede superar la grieta. Los católicos tenemos un gran Maestro que trabajó por la inclusión y por el amor, y por la aceptación a todos, por el respeto para todos, por el amor aún a los enemigos y a los que nos hacen sufrir para nunca tener deseos de venganza ni de subir apuestas, sino de trabajar por la paz. Soy un hombre de esperanza y creo que algún día podremos superar la grieta. Eso no implica uniformidad de miradas o de criterios, sino capacidad de tolerancia y de respeto y de aceptación de la vida y sentimientos y pensamientos de los demás.

Aleteia







----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html