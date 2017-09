LIMITE42º Paralelo de Noticias

PEDIDO DE REVOCATORIA A LA LEY QUE PROHIBE USINAS NUCLEARES Posted: 19 Sep 2017 02:29 AM PDT CONSIDERA INCONSTITUCIONAL, ILEGAL Y NULA EL PROYECTO DEL EJECUTIVO PROVINCIAL Antonio Sánchez, vecino de San Carlos de Bariloche, presentó un pedido de revocatoria de la ley 5227, que prohíbe la instalación de centrales nucleares de potencia en Río Negro, por considerarla inconstitucional, ilegal y nula, en tanto en el proyecto del Ejecutivo, elevado al parlamento con acuerdo general de ministros, no se justificó la urgencia en el tratamiento del tema, como para evitar el trámite normal de segunda vuelta. fotografía ilustrativa

Sánchez, a quien algunas fuentes barilochenses lo ubican como cercano al intendente Gustavo Gennuso, ataca la legalidad de la ley, promulgada por el gobernador por decreto 1232 del cinco de este mes, y argumenta que no se cumplieron con los parámetros del artículo 143 de la Constitución Provincial que fija una vía de excepción con acuerdos de ministros, sin el procedimiento normal de doble vuelta, cuando el proyecto sea remitido "con carácter de urgencia".

Según el autor de la revocatoria, la urgencia en este caso no fue planteada ni por el Ejecutivo al enviar el proyecto al parlamento, ni en el debate legislativo y por lo tanto tampoco se cumplió con la difusión del proyecto y el "normal y razonable plazo de consulta de la opinión popular".



Considera Antonio Sánchez que haber cumplido con la segunda vuelta y permitir la difusión y consulta, era imprescindible, "en una materia de gran trascendencia que sensibiliza y requiere una ponderación formal de la denominada ¨licencia social´, inexistente para este caso".



FUE INTERNADO EL ROTO CHILENO POR UNA DESCOMPENSACIÓN Alfonso Díaz Barría, do en nuestro medio como el Roto Chileno, debió ser internado de urgencia en hospital local producto de una descompensación mientras se llevaba a cabo el acto por la Independencia de Chile.

Este lunes 18 de septiembre se conmemora la independencia de la República de Chile y como es tradición en la localidad, en la plazoleta homónima ubicada en San Martín y Balcarce, se llevaron a cabo los actos patrios.

En momentos del acto protocolar, en la que se hallaban autoridades del gobierno municipal presidido por el intendente Pogliano con la especial presencia del Cónsul chileno, Diego Velazco, llegado a la localidad para la fecha patria, Diaz Barría sufrió un desvanecimiento que provocó la preocupación de los presentes.

De inmediato el Roto fue llevado al nosocomio local para las atenciones, quien luego de la internación y la observación requerida por los facultativos, fue dado de alta con la firme prescripción médica de guardarse a reposo.



"No fue nada, fue un susto, muchas gracias a todos que se preocuparon por mí", dijo Alfonso Barría cuando salía del hospital de El Bolsón alrededor de las 14 horas. #Limite42



MOMENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL DÍA DE CHILE



La cueca "chilena" bailada por el intendente municipal (Video Gentileza LZ_Faceboock)





MOMENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL DÍA DE CHILE

La cueca "chilena" bailada por el intendente municipal (Video Gentileza LZ_Faceboock)