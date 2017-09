LIMITE42º Paralelo de Noticias

“LA PRIMAVERA DE LA SOBERANÍA”. OTRA MOVILIZACIÓN EN LAGO ESCONDIDO Posted: 16 Sep 2017 04:09 PM PDT EN MARZO PASADO EXPEDICIONARIOS DE FIPCA FUERON RESCATADOS DE UNA TORMENTA DE FRÍO Y LLUVIA El pasado sábado 9 en instalaciones del Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón se reunieron integrantes de la Fundación Interactiva para Promover la cultura del Agua (FIPCA) que preside Julio Cesar Urién, junto con organizaciones sociales y políticas para organizar, definir y promover una movilización que esta oportunidad ha sido denominado "La primavera de la soberanía", a realizarse entre el 23 de septiembre y el 1º de octubre proponiendo "nueve días afuera de la estancia para reclamar por la apertura del camino que conduce al espejo de agua".

La nueva movilización política organizada por sectores identificados con el kirchnerismo y la izquierda nacional tiene por objetivo "construir entre todos" el camino público que conduce al espejo de agua, señaló Urién al programa radial Limite42AM FM 102 ,9 tiene el antecedente del pasado mes de marzo cuando la fundación que conduce Urien realizó La Travesía Por La Soberanía, comprobando la existencia del reclamado camino.

En aquella oportunidad el total de 26 expedicionarios fueron sorprendidos por una fuerte tormenta de lluvia y frío que azotó la región cordillerana los primeros días de marzo, quienes debieron ser rescatados por personal especializado de la estancia Lago Escondido, gendarmería nacional y bomberos voluntarios de El Bolsón.



Ahora, FICA propuso una nueva marcha que se realizará la semana próxima, en la cual los participantes deben inscribirse y llenar planillas con una serie de requerimientos. Los que se sumen a la propuesta deberán cumplimentar todos y cada uno de los ítems, que incluye desde la aptitud física, referencias de supervivencia hasta el grupo sanguíneo, además de exigir confirmar la representación sectorial, gremial o movimiento político por nota, con la debida autorización, debiendo plasmarse en los formularios impresos especialmente confeccionados para la caminata que se iniciará el sábado 23 del corriente.



Urien señaló que la "idea es comenzar a construir el camino en esta oportunidad dejando en condiciones el vado que se ubica por el camino de Tacuifi". Confirmando que caminarán y permanecerán en el sector durante nueve días, por afuera de la estancia Lago Escondido, para reclamar por la apertura del camino de sirga que conduce al espejo de agua.

La polémica por la situación lleva varios años y los reclamos contra Joe Lewis y el representante local de la empresa, Nicolás Van Ditmar, se repiten con regularidad. En esta oportunidad, vecinos del Paraje El Foyel elevaron una nota al gobernador Weretilneck expresando la preocupación por "la utilización del sendero de Tacuifi por personas ajenas al lugar", señalan.

En la misiva los pobladores resaltan que "el sendero vecinal" fue abierto por viejos pobladores y "es mantenido actualmente por nosotros, además de resaltar que por ese camino deben sortearse nueve propiedades privadas.



En otro de los párrafos del documento y en referencia a la marcha, los vecinos señalan que "conocemos el propósito de lo anunciado por los activistas" para llegar "a la cabecera del Lago", a la vez que "rechazan" de manera enérgica la actividad propuesta "ya que este sendero es utilizado a diario para nuestras tareas" y que "cualquier cambio tendiente a hacerlo de uso público, es una violación a nuestros derechos como ciudadanos", denuncian en la nota enviada al mandatario provincial, por cual le solicitan "su intervención a "un nuevo intento de intromisión, de grupos que invocan la defensa de intereses desconocidos por nosotros".

Julio César Urien Ahora, desde la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) convocaron a este acampe que se realizará en las afueras "del predio del magnate inglés desde el 23 de septiembre hasta el 1 de octubre".

"La marcha se desarrollará por el camino de servidumbre pública del Tacuifi, demarcado por la justicia en 2009, que se extiende desde la ruta 40, del paraje El Foyel hasta el río Foyel 12 kilómetros aproximadamente y desde este río a la cabecera del Lago Escondido 9 kilómetros más", señaló Julio Cesar Urien referente de otro nuevo intento de ingresar al Escondido.

En la gacetilla se indica que "La movilización tendrá la participación de organizaciones políticas y de la sociedad civil proveniente de distintos lugares del país, comprometidos con las causas de la Soberanía Nacional", a la vez que señalan los requisitos a completar por los asistentes quienes deberán ser mayores de 18 años y completar una ficha.(AM/Limite42)

ENTREVISTA AmPmfM 102.9 #Limite42





PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

1.- DATOS PERSONALES SOLICITANTE: NOMBRE Y APELLIDO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA DE NACIMIENTO: Día Mes Año EDAD: N° DOCUMENTO Y TIPO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEXO: F M DOMICILIO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.P. LOCALIDAD/CIUDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROVINCIA: . . . . . . . . . . . .

TELÉFONOS: PARTICULAR: . . . . . . . . . . . . . . . . CELULAR: . . . . . . . . . . . . . . . . . ESTADO CIVIL: . . . . . . . . . . . . . MAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.- ESTUDIOS Y TRABAJO PROFESIÓN U OFICIO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESTUDIOS CURSADOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXPERIENCIA LABORAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.- ORGANIZACIÓN ¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN U ORGANIZACIÓN? SI NO CUAL ES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOMBRE DEL REFERENTE/ RESPONSABLE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿QUE ACTIVIDADES REALIZA EN LA ORGANIZACIÓN ? . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- DATOS DE EMERGENCIA

GRUPO Y FACTOR SANGUÍNEO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . SI EL POSTULANTE ES ALÉRGICO, ASMÁTICO, CELÍACO, ETC., ACLARARLO: . . . . . . . . . . TOMA ALGUNA MEDICACIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . REQUIERE ALGUNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OTRA INFORMACIÓN QUE ESTIME NECESARIA DE CONSIDERAR: . . . . . . . . . . . . . . . . .

EN CASO DE URGENCIAS, AVISAR A: NOMBRE Y APELLIDO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TELÉFONO/S: . . . . . . . . . GRADO DE PARENTEZCO O RELACIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUGAR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA FIRMA: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACLARACIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REQUERIMIENTOS



Interesados: • Ser postulado por Organización o referente reconocida por FIPCA. • Ser mayor de Edad (18 años). • Condición Física para realizar caminata de 10Km de montaña con mochila de 15Kg.



Condiciones: • FIPCA no provee traslado: Lugar de Origen-El Foyel-Lugar de Origen. • Presentar en tiempo y forma Planilla de Inscripción. • Presentar en tiempo y forma Planilla de Salud. • Firmar Convenio de Convivencia. • Pago de Seguro (a cargo de la organización con el fondo común)



Gastos de fondo común (incluido el seguro personal): • Seguro personal, alimentos diarios, gastos generales: $400 por persona. En caso de ir menos días que la totalidad del campamento se abonará $100 por día por persona.



Equipo de trabajo: • Guantes de trabajo • Ropa de trabajo cómoda Equipo Individual: • Mochila de montaña (Ni valija ni bolso).

• Bolsa de Rancho (todo en materiales resistentes): a) Plato hondo. b) Jarro / vaso térmico. c) Cubiertos: cuchillo, cuchara y tenedor. d) Cantimplora / botella de plástico duro. e) Repasador. f) 2 Bolsas de consorcio.

• Bolsa de Higiene: a) Pasta de dientes. b) Desodorante. c) Jabón blanco. d) Toalla grande y chica.

• Ropa de Día: a) 2 pares de medias térmicas. b) 1 Pantalón abrigado o térmico. c) 1 Pantalón de lluvia impermeable. d) 1 Buzo abrigado o polar. e) 1 Camiseta manga larga o camiseta térmica. f) 1 Campera de abrigo. g) 1 Campera de lluvia impermeable. h) 1 Remera de manga larga o polera. i) 1 Remera de algodón. j) 1 Borcegos o zapatillas con buena suela. k) 1 Botas de lluvia (salvo borcegos impermeables). l) 1 Calzado alternativo (tipo crocs). m) 1 Calzas largas. n) 2 juegos de ropa interior. o) 1 Bolsa de dormir (-10 grados de temperatura de confort) p) 1 Aislante para Bolsa de Dormir.

• Ropa de Noche: (esta ropa es sólo para dormir, no sale de la carpa) a) 1 Juego de ropa interior. b) 1 Calza / jogging. c) 1 Remera mangas largas / polar.

• Elementos Recomendables: a) Lámpara/ linterna personal. b) Wader (traje de pesca para cruce de ríos).

• Elementos Extra: Dentro de los límites del Convenio de Convivencia.



Equipo cada 3 personas: • Carpa 4 estaciones 4 plazas. (Apta lluvia/nieve).

Condiciones climáticas que prever: • Temperaturas entre -5 y 15 grados.

• Alta probabilidad de precipitaciones y nevadas.

TRASLADO

A los fines de poder coordinar el campamento, la organización del mismo y los movimientos de los concurrentes solicitamos nos faciliten esta información por cada uno de los participantes.

· Nombre y apellido: · Proviene de: · Cantidad de días que participará de la Marcha : Día de llegada: Hora:

Día de regreso: Hora:

· Modo de traslado (marcar con una X): Colectivo: Auto: Camioneta: 4 x 4: E Otro (cual?): Patente:

