LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL CONCEJO DE EL BOLSÓN APROBÓ REPUDIAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN LAS MARCHAS POR MALDONADO Con el voto positivo del total de los ediles, incluidos los dos concejales del bloque del Frente para Victoria, Mario Scandizzo y Rosa Monsalve, aprobaron el proyecto de resolución de autoría de la presidente del cuerpo, Adriana Del Agua. En la sesión fue otorgada la Banca del Vecino solicitada por militantes de sectores que marchan martes y sábado pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, quienes en uso de la banca del vecino denunciaron persecusiones.

El concejo deliberante de El Bolsón aprobó por unanimidad "repudiar los hechos de violencia ocurridos en nuestra comunidad en general y en particular a los acontecidos en eventos deportivos y en instituciones públicas y privadas".

El voto positivo del total de los ediles, incluidos los dos concejales del bloque del Frente para Victoria, Mario Scandizzo y Rosa Monsalve, acompañaron el proyecto de resolución de autoría de la presidente del cuerpo, Adriana Del Agua. En la sesión fue otorgada la Banca del Vecino solicitada por militantes de sectores que marchan martes y sábado, pidiendo la aparición de Santiago Maldonado.

Catalina, representante de los movimientos sociales que integran gremios y partidos políticos de izquierda, solicitó desde esa banca "el cese de la persecución y violencia que se ejerce en contra de los manifestantes, explicó.

Posteriormente, los concejales votaron con aprobación positiva y por unanimidad el proyecto, textualmente difundido por el área de comunicación de la municipalidad de El Bolsón. (AM/Limite42)

POYECTO DE RESOLUCIÓN AUTORIA: Presidencia del Concejo DIA: 05 de septiembre de 2017.- VISTO: La Carta Orgánica del Municipio de El Bolsón, y; CONSIDERANDO:

Que en las últimas semanas se han generado distintos hechos de violencia en diversos ámbitos sociales y cuando suceden hechos que tienen a la violencia como principal responsable, es nuestro deber rechazarlas con todas las herramientas que la democracia pone a nuestro alcance;

Que los distintos atentados que han sufrido varias instituciones de nuestra localidad, demuestran también la intolerancia a la convivencia pacífica y que los niveles de violencia actuales atentan contra la paz social;

Que es bueno destacar que luego de haber atravesado los tiempos más negros de nuestra historia, todos por igual hemos confluido en un consenso fundamental: nunca más el uso de la violencia como herramienta política;

Que todos los actores sociales de esta comunidad debemos condenar los ataques a personas y destrozos a edificios públicos profundamente arraigados a nuestra propia idiosincrasia, los amedrentamientos a personas que buscan la provocación;

Que es el Gobierno y las instituciones pertinentes los que tienen una responsabilidad primordial de preservar la paz social. Sin embargo, no es menor la responsabilidad de los actores políticos y sociales para impedir el oportunismo y abstenerse de procurar supuestos beneficios políticos de una grave circunstancia que nos recuerda que la violencia es aún hoy un peligro que se niega a convertirse en cosa del pasado;

Que es importante entonces que repudiemos todo acto que implique el ejercicio de la violencia como herramienta para un reclamo determinado;

Que el Gobierno Municipal mediante la presente Resolución, ratifica su apoyo a aquellos consensos fundantes de nuestra democracia y respalda con hechos la decisión de vivir en paz en el marco de la ley;

Que instamos a todos los ciudadanos en estos días difíciles, a centrarse en combatir la provocación y los intentos de imponer más y más violencia;

POR ELLO: La Presidencia sugiere al Concejo Deliberante Aprobar una Resolución con los mismo vistos y considerandos que el presente y el siguiente articulado.

Art.1º: REPUDIAR los hechos de violencia ocurridos en nuestra comunidad en general y en particular a los acontecidos en eventos deportivos y en instituciones públicas y privadas.

Art.2º: MANIFESTAR nuestro rechazo a toda metodología violenta utilizada como instrumento de reclamo. –

Art.3º: INSTAR a la paz social como forma de convivencia ciudadana saludable para todos los vecinos de nuestra comunidad. –

