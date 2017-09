Festival Audiovisual Bariloche 2017

Las Escuelas van al FAB:

Miércoles 20 y Jueves 21 de Septiembre -Teatro La Baita - 10:30hs

Público: edad +4

◦ "The Fox which could play violin", Natalia Nilova, animación, 11 min., Rusia.

◦ "Le dragon et la musique", Camille Müller, animación, 9 min., Suiza.

◦ "King Kills, Polina Minaeva", animación, 5 min., Rusia.

◦ "El trompetista", Raúl Morales, animación, 10 min., México (Ganador 2016)

◦ "Little Goddess", María José Campos, animación, 3 min., Canadá.

◦ "Little Shimajiro", Isamu Hirabayashi, animación, 9 min., Japón.

◦ "Feardom", Pablo Muñoz, animación, 2 min., España.

◦ Colourmakers", Carlos Azcuaga, animación, 9 min., México









Viernes 22 de Septiembre Público: edad +10- - Teatro La Baita - 10:30hs

◦ "Pasapalabra", Andrea Testini, ficción, 5 min., Italia.

◦ "Daan Durft", Mari Sanders, ficción, 15 min., Países Bajos (Ganador 2016)

◦ "La gran aventura de Manel y los palillos mágicos", Xavier Pijuan, ficción, 13 min., España.

◦ "Autum Leaves", Saman Hosseinpuor, ficción, 4 min., Irán.

◦ "Balú", Paula Gomez, ficción, 15 min., Brasil.

◦ "Amanda", Juanan Villegas, ficción, 9 min., España.

◦ "La furia de Millalobos", Festival Ojo de Pescado 2016, 3 min., Chile