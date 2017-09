El Bolsón turismo

1º Festival de Complicidad Teatral《 Posted: 18 Sep 2017 09:30 AM PDT { # Viernes22 , # Sábado23 y # Dom ingo24 de Septiembre}• . 》1º Festival de Complicidad Teatral《 . Serán tres días consecutivos donde se podrán disfrutar tres obras locales en el CC Eduardo Galeano ○Viernes 22 a las 21 hs: Lov

Refleja la crisis de pareja, el deseo de resucitar lo muerto, el tedio de una relación insostenible entre una mujer y medio hombre. ○Sábado 23 a las 21 hs: Variaciones Sobre Dias

Dos actores, un matrimonio. Ambos dibujados en una sociedad amarilla de la cual sueñan ser protagonistas. ○Domingo 24 a las 17 hs: Carpa Diem

Obra de clown para toda la familia. Dos payasas se pierden camino a la montaña. Lo más importante no es llegar, no es el camino, lo más importante es estar "con tu amiga" Evento: https://www.facebook. com/events/149440152311355/ ◊ 1 Espectáculo a $100

◊ 2 Espectáculos a $160

◊ 3 Espectáculos a $200

Patagonia, Tierra de Volcanes Posted: 07 Sep 2017 05:41 AM PDT Desde el jueves 31 de Agosto hasta el miércoles 27 de Septiembre

El Bolsón.

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), San Martín.

Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, Gral.Roca 644.



Lago Puelo.

Espacio Cultural Lago Puelo, Salón de Arte, Avda. Los Notros esq. El Maqui

Ciclo de lectura"Mujeres que corren con los lobos" Posted: 07 Sep 2017 05:28 AM PDT

Del 7 de septiembre al 12 de octubre Biblioteca Popular Lago Puelo Av Los Notros y Las Margaritas



Ciclo de lectura "Mujeres que corren con los lobos" de Clarissa Pinkola Estes. Invita Centro Cultural "Rodolfo Walsh". Abierto a toda la comunidad y gratuito

Taller de Dibujo y su campo expnadido Posted: 22 Aug 2017 05:23 AM PDT Todos los viernes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, de 18:30 a 20:30hs ISFDA 814 (Esc. 109, Pje. Entre Ríos)

Público y gratuito. Informes e inscripción: 294-15-4100966.



CONTENIDOS



– Sintaxis visual: Conjugación de los elementos básicos del lenguaje visual desde el dibujo.



– Dibujo analítico: Copia del natural, naturaleza muerta. Retrato y autorretrato. Figura humana: proporciones y estructuras.



– De lo concreto a lo abstracto: Abstracción, sinestesia. Técnicas mixtas: Exploración de materiales y soportes diversos.



– Poéticas contemporáneas: De la bidimensión a la tridimensión. Arte y nuevas tecnologías (arte digital, recursos multimedia). El dibujo en el entorno público (mural, graffiti, intervenciones urbanas). Poesía Visual, libro de artista .

Septiembre en Chavela Posted: 10 Sep 2017 06:23 AM PDT Jueves, Viernes y Sábados de Septiembre Chavela Quemquemtreu 9001, Barrio Lujan

Cine en la biblioteca: Viernes 15 - Despertando a la vida Posted: 12 Sep 2017 08:36 AM PDT Todos los viernes de Septiembre a las 19 hs Biblioteca Sarmiento Av. San Martín y Roca

Volvemos durante SEPTIEMBRE con CINE DE ANIMACIÓN! Cortos y largometrajes animados con distintas técnicas. Nos vemos en la biblio!



Despertando a la vida 15/09

Título original: Waking Life

Año: 2001

Duración: 97 min.

País: Estados Unidos

Director: Richard Linklater

Productora: Fox Searchlight Pictures

Género: Animación. Drama | Cine independiente USA. Película de culto. Animación para adultos

Sinopsis



Un anónimo protagonista mantiene conversaciones con personas distintas que parecen entrar y salir de su vida arbitrariamente. Una frase, "dream is destiny" (el sueño es el destino), expresa la idea básica de la película: atreverse a entrar en el incontrolable mundo de los sueños, tan apasionante como inquietante y oscuro, y permitirse disfrutar al máximo del instante eterno que dura. (FILMAFFINITY)



El profeta 22/09

Titulo original: The Prophet

Año: 2014

Duración:

Paises: EE.UU., Canadá, Líbano, Qatar

Director: Roger Allers

Productores: Salma Hayek, Clark Peterson, Jose Tamez, Ron Senkowski

Género: Animación/Largometraje

Sinopsis

Una adaptación animada del libro escrito por el poeta libanés Gibran Khalil y que está dirida por Roger Allers (El Rey León 3: Hakuna Matata). La historia gira entorno al romance entre Kalima y Mustafa, un activista y poeta libanés que está en arresto domiciliario y que se enamora de la mujer que trabaja en su casa. Kamila tienen una hija rebelde que se llama Almitra y ambas se verán envueltas en distintas problemas para salvar a Mustafa del peligro de sus captores.

La actriz Salma Hayek (Abierto hasta el amanecer, Frida) ha coproducido la película y presta su voz a una de las protagonistas de la película, Kalima. Por otra parte, Liam Neeson le da vida al poeta mustafa en la versión inglesa.





Qué día tan hermoso!! 29/09

Título original: It's Such a Beautiful Day

Año: 2012

Duración: 62 min.

País: Estados Unidos

Director : Don Hertzfeldt

Productora: Bitter Films

Género: Animación. Drama | Comedia dramática. Animación para adultos. Cine experimental. Cine independiente USA

Sinopsis

"It's Such a Beautiful Day" es una película que recopila los tres cortometrajes de Don Hertzfeldt que forman la llamada "trilogía de Bill": Everything Will be OK (2006), I Am So Proud of You (2008) y It's Such a Beautiful Day (2011). La película fue estrenada en otoño de 2012 en numerosos festivales y salas de cine norteamericanas, recibiendo críticas favorables en medios como el New York Times, Variety o Hollywood Reporter. (FILMAFFINITY)

Aklla Sumaq en Casa de la cultura de Epuyén Posted: 15 Sep 2017 07:31 AM PDT Sábado 16 de Septiembre a las 17 hs Auditorio Municipal Epuyén



16 DE SEPTIEMBRE

Obra de teatro ``Aklla Sumak´´ la elegida por su belleza 17:00 Hs. Auditorio de Cultura.

16 y 17 Hockey comarcal-Gimnasio Municipal



16 DE SEPTIEMBREObra de teatro ``Aklla Sumak´´ la elegida por su belleza 17:00 Hs. Auditorio de Cultura.16 y 17 Hockey comarcal-Gimnasio Municipal

Encuentros con modelo vivo Posted: 11 Sep 2017 05:42 AM PDT Sábados de Septiembre y Octubre de 15 a 18 hs IFDC El Bolsón Alberti y Liniers

Alicia en el país de las Maravillas Posted: 31 Aug 2017 08:15 AM PDT Domingo 17 de septiembre y 15 de octubre a las 17 hs Escuela coreográfica Elementos Lavalle 260

No esperes mas.. retira tu entrada para ver "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS"...una hora de danza y teatro que no olvidarás. Entrada $160





Curso: “Salvacorazones DEA con Primeros Auxilios” Posted: 31 Aug 2017 08:13 AM PDT Lunes 18 de Septiembre a las 8:30 hs Cuartel de Bomberos Las Margaritas s/n, Lago Puelo

En Lago Puelo realizaremos Salvacorazones DEA con el módulo de Primeros Auxilios del curso oficial AHA, Aquí info completa.



Curso: "Salvacorazones DEA con Primeros Auxilios"

Fecha: Lunes 18/09/2017 de 8:30 a 12:00 Hs. y 13.00 a 17:30

Lugar: Cuartel de Bomberos Lago Puelo

Domicilio: Las Margaritas s/n - Lago Puelo

Arancel: $ 1600



Breve Descripción



Este curso enseña las recomendaciones científicas actualizadas de los protocolos 2015/2020 de Primeros Auxilios y reanimación Cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia, RCP para adultos niños y lactantes, Uso del DEA, Desobstrucción de vía aérea,

Este curso es presencial es de Práctica activa con muñecos y Desbibriladores

Al finalizar el curso aprobado se podrá imprimir certificación científica legal internacional y credencial válida por dos años para utilizar DEA que podrá imprimir desde la página oficial AHA.

Cantidad de cupos : 24 participantes



Preguntas Frecuentes



¿Quiénes somos y quien avala los cursos?



Sistem Life es un centro de Entrenamiento Internacional AHA (American Heart Association), para conocer más de Sistem Life ingrese aquí:

www.sistemlife.com.ar

Los cursos brindados son cursos oficiales AHA, para conocer más sobre AHA ingrese aquí:

www.international.heart.or g/es



¿Quién dicta los cursos?



Los cursos son liderados por la Dra. Marisa Raineri, Facultada AHA y médica emergentóloga y Fernando Gentile Coordinador Gral. AHA e instructores acreditados.



¿Cómo reservo una vacante?



Puede reservar vacante mediante whatsapp al 1154701829 o bien enviar un email a espacardiopro@yahoo.com.ar indicando Nombre completo, DNI, teléfono de contacto, email, Nombre del curso y ciudad.

También puede contactarse con la Sra. Paula Siy whatsapp 2944535625.

La vacante del curso se confirma abonando el mismo mediante transferencia o depósito bancario a la siguiente cuenta.

La única cuenta oficial autorizada para realizar la transferencia es la siguiente:



Banco Santander Río

Titular: Sistem Life S.R.L

Cta. Cte. $ No: 527-000001/7

CBU No: 0720527920000000000172

CUIT No: 30-70885666-1



Una vez realice la transferencia enviar copia del comprobante por email o por whatsapp indicando Nombre completo, DNI, curso, ciudad y sede.

Las vacantes son limitadas para cada curso y la reserva por email implica compromiso de pago, por favor corrobore su participación y asistencia antes de reservar. El curso Salvacorazones DEA con Primeros Auxilios incluye material electrónico que será enviado previamente al curso por email, una vez abonado el mismo.

Puede abonar el día del curso en la medida que queden vacantes.



¿Los cursos entregan certificados y tienen examen?



Todos los cursos entregan certificados de participación , si el curso tiene examen además la certificación tendrá validez legal internacional otorgada por AHA. El curso Salvacorazones DEA incluye examen .



¿Cómo es la metodología de enseñanza y que materiales me entregan?



Estos cursos son de práctica activa sobre muñecos. Con metodología hacer mientras se mira. La franquicia permite un máximo de 3 alumnos por muñeco alentando la enseñanza a través de la práctica.

Los participantes reciben previo al curso, un libro con la teoría, este libro dependiendo del curso puede ser en papel o electrónico, guantes descartables, dispositivos de barrera, además de los elementos de bioseguridad en los muñecos. El curso Salvacorazones DEA incluye material electrónico que será enviado previamente al curso una vez abonado el mismo.



¿Con qué requisitos debo contar para inscribirme?



La edad mínima depende del tipo de curso y no existe límite máximo de edad.

Los cursos son de práctica activa sobre muñecos de modo que va a ser necesario

agacharse y ponerse de pie, sugerimos concurrir con ropa cómoda. Los cursos aquí enunciados no requieren experiencia previa y requieren al menos 18 años de edad.



¿Los cursos son arancelados?



Si, los cursos tienen un arancel que sustenta el programa continuo de capacitación en todo el país como así también, la cantidad y calidad de las herramientas que se utilizan y entregan.

Este arancel variará en consecuencia según el tipo de curso, los materiales a entregar, las horas cátedra, viáticos y alojamiento de los instructores.



¿Cómo puedo conocer donde se imparten los próximos cursos?



Ingresando en este Link podrá conocer los próximos cursos abiertos a la comunidad:

www.facebook.com/ rcpcursos/events



¿Cómo puede una institución ser anfitriona de estos cursos?



Debe contar con un espacio adecuado para la capacitación, techado, con electricidad, en donde quepan las personas a capacitar y definir si el curso va a ser cerrado para los miembros de la institución o abierto a la comunidad y contactarse a comercial@sistemlife.com.a r para incluirlo en el cronograma.



¿Cuáles son los cursos disponibles y para quienes se recomienda?



-RCP Anytime (Alumnos secundarios y comunidad en Gral.)

-Taller de lesiones Frecuentes ( Comunidad en Gral. )

-RCP para Familiares y Amigos ( Comunidad en Gral.)

-Primeros Auxilios ( Comunidad en Gral.)

-Salvacorazones DEA con acreditación Legal ( Instituciones y Lugares Donde necesiten usar Desfibriladores o tengan pensado adquirir uno)

-Espacio cardiológicamente Protegido (Lugares que teniendo Desfibriladores requieran de un protocolo de actuación con DEA)

-Taller de lesiones Frecuentes + RCP Familiares y Amigos (Comunidad en Gral.)

-Primeros Auxilios + Salvacorazones DEA ( Instituciones y Lugares Donde necesiten usar Desfibriladores o tengan pensado adquirir uno con módulo de primeros auxilios)

-BLS ( personal de Salud )



Si tiene alguna consulta adicional no dude en contactarse por email.

Saludos Cordiales

Fernando Gentile

Coordinador General

comercial@sistemlife.com.a r

(011) 1541470838 Trainner (uno por cada muñeco), máscaras de RCP, requiere aprobación de examen para obtener certificación legal internacional en utilización de DEA. Está dirigido a personas que quieran utilizar Desfibriladores. Personal de salud, Bomberos, Policía, Personas que tenga a cargo personal y alumnos , Defensa civil, Guías turísticos, Hoteles, Casinos, Guardavidas, Gimnasios, comunidad en Gral. que quiera realizar un curso avanzado en RCP y DEA. Semana de Las Artes Posted: 11 Sep 2017 05:13 AM PDT 18 de septiembre al 20 de septiembre Casa De La Cultura Lago Puelo (ex betel)

La Semana de Las Artes es un evento creado por el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente Artística 814 , de Lago Puelo. En el marco del DIA DEL ESTUDIANTE , invitamos a toda la comunidad educativa y público en general a participar de esta actividad artistica que tendrá lugar en el nuevo salón de cultura de Lago Puelo, con instalaciones/ exposiciones permanente de Artes Visuales, Talleres Artisticos (teatro, visuales y música a cargo de estudiantes y docentes) gratuitos y un cierre el dia miércoles con muestras Musicales/teatrales. Contaremos con un Buffet Saludable donde además podes informarte de todo .... Te esperamos para compartir y participar de todas las actividades!!! Es apto para todo público y abierto a toda la comunidad de la Comarca.

TALLER DE INTRODUCCIÓN AL FIELTRO PARA ADULTOS MAYORES Posted: 14 Aug 2017 02:59 PM PDT









TALLER DE INTRODUCCIÓN AL FIELTRO PARA ADULTOS MAYORES A partir de 55 años

Taller Gratuito de 4 encuentros. Inicia el Martes 15 de Agosto

De 18:30 a 21:20 hs.

Lugar: Escuela de Artes de la Cordillera ISDFA 814- sede El Hoyo (esc. 223)

Es un Taller gratuito donde se trabajara con tecnicas de fieltro humedo y seco. A lo largo del mismo se realizara, a modo de introduccion, paños, esferas, cuerdas, para luego confeccionar un objeto mas complejo con moldes flexibles o blandos (ej. bolsos, sombreros, pantuflas).

LISTA DE MATERIALES: vellón de lana de oveja (3 colores 50gr de c/u) - toallon viejo - esterilla (individual de desayuno con cañita redondas), palo de amasar o un pedaso de palo de escoba de entre 35 y 45 cm - botella de gaseosa pequeña- pluribol aprox 50cm(plastico con burbujitas)- tul x 50cm- retazos de lana, hilos, aguja de fieltro (se consigue en casas de lanas)- retazo de esponja (puede ser un pedacito de colchón viejo de aprox de 15x15cm)