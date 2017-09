El Bolsón turismo

Clase magistral: percusión, ensamble y señas Posted: 31 Aug 2017 09:48 AM PDT Viernes 8 de Septiembre a las 18 hs Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario 25 de Mayo y Roca Javier Vidal es Uruguayo, creador y profesor de la escuela La Nube Percusión, desde el 98´ estudia percusión en Bs. As. Su relación con el clown hizo que investigue la música desde la importancia del Ser arriba de un escenario.



La Nube Percusión es una escuela formada hace 4 años en la Ciudad de Bariloche, en ella se investiga el ritmo desde la alegría y lo escénico, el método que se utiliza es el lenguaje de señas creado por S. Vázquez. Los estudiantes desarrollan no solo la enseñanza de la técnica de cada instrumento, sino la búsqueda de encontrar lo mejor de sí entorno a un grupo utilizando la música como vehículo.



En esta clase magistral se abordará la percusión desde la mirada del equipo, los roles al



Informes e Inscripción Clase Magistral: SeA Gestión y Producción Cultural

Entradas Concierto: Casa del Bicentenario. 25 de Mayo y Roca momento de armar un show, cómo potenciar las virtudes de cada integrante. Desde qué queremos transmitir o cuál es la función de mi instrumento? Hasta en qué posición me debo ubicar y por qué? Respecto a un ensamble. En dos horas intentaremos incorporar estas herramientas y luego quedará sellado el aprendizaje a través de la experiencia misma realizando un show en vivo con los participantes. El taller está dedicado a percusionistas o no, grupos de percusión o de música y artistas en gral. que deseen conocimientos rítmicos y una nueva experiencia sobre la escena.Informes e Inscripción Clase Magistral: Javito Vidal Entradas Concierto: Casa del Bicentenario. 25 de Mayo y Roca