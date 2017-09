El Bolsón turismo

Freesession Fiesta De La Primavera Posted: 15 Sep 2017 07:45 AM PDT









Campeonato y Best Trick OPEN. El campeonato tendra la tematica Best Line , donde cada competidor tendra su tiempo y momento de mostrar su habilidad y desarrollo sobre la pista, combinando velocidad, estilo, truco y fluidez. Todos esto evaluado por un jurado profesional. Best Trick, se va a desarrollar en un spot a determinar el dia de la fecha, evaluado por el mismo jurado, y tambien va a ver el mejor truco de esta fecha evaluado por el publico. Demostracion de la Escuela municipal de Skate de lago puelo y amigos de esquel, la costa y toda la comarca haciendo la demo del dia!. Musica en vivo de la mano de nuestro amigo Al Er Ce toda la jornada. Se suman a esta Freesession "Urban Dance Hip -Hop" para deleitarnos con unas coreografias con mucho street! bailes callejeros y mucho estilo de la mano de la profesora Magui Knigge Entrega de premios y After Session en resto-bar Amaranto con muchas sorpresas y musica, recibiendonos con Cerveza Artesanal y un menu estupendo para deleitarse despues de la sessh, asi que ya estan avisados amigos y amigas los esperamos el sabado 23 de septiembre a partir de las 14hs para festejar la primavera con mucho skateboarding compartiendo disfrutando y sonrriendo