El Bolsón turismo

Cine en la biblioteca: Viernes 15 - Despertando a la vida Posted: 09 Sep 2017 10:34 AM PDT Todos los viernes de Septiembre a las 19 hs Biblioteca Sarmiento Av. San Martín y Roca

Volvemos durante SEPTIEMBRE con CINE DE ANIMACIÓN! Cortos y largometrajes animados con distintas técnicas. Nos vemos en la biblio!



Despertando a la vida 15/09

Título original: Waking Life

Año: 2001

Duración: 97 min.

País: Estados Unidos

Director: Richard Linklater

Productora: Fox Searchlight Pictures

Género: Animación. Drama | Cine independiente USA. Película de culto. Animación para adultos

Sinopsis



Un anónimo protagonista mantiene conversaciones con personas distintas que parecen entrar y salir de su vida arbitrariamente. Una frase, "dream is destiny" (el sueño es el destino), expresa la idea básica de la película: atreverse a entrar en el incontrolable mundo de los sueños, tan apasionante como inquietante y oscuro, y permitirse disfrutar al máximo del instante eterno que dura. (FILMAFFINITY)



El profeta 22/09

Titulo original: The Prophet

Año: 2014

Duración:

Paises: EE.UU., Canadá, Líbano, Qatar

Director: Roger Allers

Productores: Salma Hayek, Clark Peterson, Jose Tamez, Ron Senkowski

Género: Animación/Largometraje

Sinopsis

Una adaptación animada del libro escrito por el poeta libanés Gibran Khalil y que está dirida por Roger Allers (El Rey León 3: Hakuna Matata). La historia gira entorno al romance entre Kalima y Mustafa, un activista y poeta libanés que está en arresto domiciliario y que se enamora de la mujer que trabaja en su casa. Kamila tienen una hija rebelde que se llama Almitra y ambas se verán envueltas en distintas problemas para salvar a Mustafa del peligro de sus captores.

La actriz Salma Hayek (Abierto hasta el amanecer, Frida) ha coproducido la película y presta su voz a una de las protagonistas de la película, Kalima. Por otra parte, Liam Neeson le da vida al poeta mustafa en la versión inglesa.





Qué día tan hermoso!! 29/09

Título original: It's Such a Beautiful Day

Año: 2012

Duración: 62 min.

País: Estados Unidos

Director : Don Hertzfeldt

Productora: Bitter Films

Género: Animación. Drama | Comedia dramática. Animación para adultos. Cine experimental. Cine independiente USA

Sinopsis

"It's Such a Beautiful Day" es una película que recopila los tres cortometrajes de Don Hertzfeldt que forman la llamada "trilogía de Bill": Everything Will be OK (2006), I Am So Proud of You (2008) y It's Such a Beautiful Day (2011). La película fue estrenada en otoño de 2012 en numerosos festivales y salas de cine norteamericanas, recibiendo críticas favorables en medios como el New York Times, Variety o Hollywood Reporter. (FILMAFFINITY)