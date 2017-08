NievedeIdeas TEDxBariloche vuelve con más espacio para la nieve de ideas #bariloche

TEDxBariloche vuelve

con más espacio para la nieve de ideas

A la 3ra edición de TEDxBariloche podrán asistir cerca de 750 personas, triplicando la capacidad de años anteriores.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de Agosto de 2017 - El 23 de Septiembre la comunidad TEDx podrá disfrutar de una nueva edición del evento que se consolida como uno de los más importantes de la ciudad, que por tercera vez tendrá lugar bajo el marco del imponente Hotel Llao Llao, pero esta vez en su salón más grande.

TEDxBariloche es un evento que tiene como objetivo difundir buenas ideas, donde diferentes oradores presentan charlas cortas de hasta 18 minutos. Es una jornada donde se pondrá énfasis en ideas locales con alto impacto y que merecen ser compartidas a nivel global. Es organizado por un grupo de apasionados que trabajan sin fines de lucro, en el campo de las ideas, las iniciativas sociales, la tecnología, el diseño, las artes y las ciencias, y cuyo objetivo es poner en escena a aquellas personas que con sus ideas y acciones extraordinarias logran inspirar a muchos otros en todo el mundo. Las entradas son gratuitas y se asignan por sorteo.

Para poder participar gratuitamente de TEDxBariloche 2017, los interesados tienen que ingresar en la página web www.TEDxBariloche.com y completar el formulario de inscripción. El miércoles 9 de agosto se realizará el primer sorteo para asignar los lugares determinados y posteriormente, se realizará un nuevo sorteo con el remanente de lugares de aquellos afortunados que salieron sorteados y por alguna razón no puedan asistir.

Este año, además, aquellos fanáticos que deseen apoyar la realización del evento, pueden convertirse en sponsors individuales adquiriendo una entrada preferencial a través de Eventbrite asegurando su participación en el evento y otras sorpresas.

"Estamos felices de crecer en capacidad de asistentes, ya que en las ediciones anteriores tuvimos más de 3000 inscriptos y solo una pequeña minoría pudo acceder por sorteo a las entradas gratuitas. Este año seremos cerca de 750 personas en el auditorio, triplicando la capacidad, pudiendo llevar la experiencia TEDx a más barilochenses. Hay muchas personas que nos siguen desde diferentes lugares del mundo, por lo cual también estamos trabajando para mejorar la transmisión en vivo por streaming, para que todos puedan seguir el evento desde sus casas." Comentó Martín Domínguez, organizador del evento.

Al igual que las ediciones anteriores, el line up de oradores estará conformado por personas de diversos campos que expondrán ideas e historias con alto impacto y que merecen ser compartidas a nivel global. Poniendo foco en la experiencia TEDx y la diversidad de temas que tratan las charlas, no se develará quienes serán los oradores hasta último momento. "Este año la selección de oradores es fantástica ya que abarca temáticas de actualidad y de todos los campos socio culturales. No puedo dar nombres pero puedo confirmar con mucho entusiasmo que se van a sorprender" expuso Fernanda Selgas, Coordinadora del equipo de Oradores.

La primera conferencia TEDxBariloche del año 2015, contó con una diversidad de tópicos tales como la astronomía y la conexión que tiene con nuestra historia, el proceso creativo de un artista, El uso racional de la energía y la nano tecnología, cómo enfrentar los miedos, el valor del trabajo reproductivo, qué sucede con nuestro cerebro mientras dormimos, la relación de un músico con su público de manera digital, derechos de la infancia, entre otros. En la edición del año 2016 se presentaron temas como la violencia de género, microfinanzas, el voto electrónico, biodiversidad, la fuerza que tiene la música, aprender a vivir la vida, la importancia de la lactancia materna, entre otros.