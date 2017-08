LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL BOLSÓN: FUERTE OPOSICIÓN A UNA PROPUESTA DE COOPETEL Posted: 06 Aug 2017 07:38 PM PDT RAMOS GENERALES PARA TODOS Y TODAS

Una encuesta desde "la coordinación Nuevos Proyectos", Coopetel que por estos días llega a los domicilios de sus abonados con la factura del servicio telefónico y de Internet para que el asociado autorice la compra para la venta de verduras y otros insumos, ha generado la reacción negativa y generalizada de la masa societaria.

Especialmente en las redes sociales donde se vieron inundadas de expresiones adversas en general de la sociedad y en particular de muchos asociados.

Es que, no es para menos, la cooperativa todos estos años no ha brindado ningún tipo de información pública sobre las causas reales del deficiente servicio de Internet, que fue incrementado en más del 40% su valor mensual; poco y nada se saber de la respuesta a las demandas de pares telefónicos entre otros temas que relacionan la entidad, como la comercialización de gas envasado.

Tampoco el asociado ni el cliente de la entidad de El Bolsón sabe en qué tramo se halla la tantas veces anunciada fibra óptica.

Teniendo a mano la valiosa herramienta para la comunicación, la cooperativa local tiene allí la primera falla de sus políticas de conducción. Con todo, ahora lanza una encuesta buscando imponer una introducción al mercado sin demasiadas explicaciones ni fundamentos. Tampoco se conoce el estado contable de la entidad, cuyos indicadores estarían hablando de déficit.

No es menos cierto que las definiciones tomadas en una mesa del consejo de administración son el resultado de la falta de participación de los socios, que a la hora de concurrir a las asambleas prefiere quedarse en casa.

Para el presidente de la entidad, Néstor Capano "Coopetel desde hace rato en esta gestión viene insistiendo en la necesidad de promover y procurar el mejor desempeño del comercio y la producción local".

Dice que la entidad "Tiene sobradas muestras para dar fundamento a lo que estoy diciendo. Coopetel como una institución más del pueblo, una cooperativa que no solamente se ocupa por los servicios que da sino que intenta ampliar los beneficios a los asociados, utiliza distintos instrumentos para promover la integración del comercio y la producción. En este caso, la producción y el consumo para reciclar la mayor cantidad de dinero en este lugar", señala el presidente del consejo. Como era lógico de esperar, esta conducción se adjudica la potestad de tomar definiciones. Tal el caso de la consulta al asociado consumidor si le interesa o no abaratar el precio de papas y tomates. Lo cuestionable que la decisión tomada no fuera presentada en sociedad para que sea evaluado el proyecto cooperativo.

A través de la encuesta, la empresa cooperativa local buscaría obtener una aprobación (la consulta no indica cuántas devoluciones son necesarias para seguir adelante con el proyecto; o sin ellas cómo seguiría).

Enfatizar sobre la comercialización de productos sin tener una estadística del mercado, de la economía del lugar, ni dando a conocer quiénes serían los principales productores "cooperativos" que proveerían de stock al mercado de Coopetel. Tampoco se indica cómo, en calidad de qué y cuáles habilitaciones serían necesarias para las comercializaciones que ingresarían a la localidad.

Suena a Verduras para todos y todas más que para un serio proyecto cooperativo. Coopetel, como "Polo" nunca supo darle el merecido acompañamiento a tantos proyectos cooperativos que no sabemos si funcionan.



Desde sectores de la sociedad local el pronunciamiento negativo desaprueba la idea. Muchos asociados indignados han considerado que la actual conducción desde su asunción, les "vende "verdura" respecto al ineficiente servicio de telecomunicaciones. (AM/Limite42)











----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html