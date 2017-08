LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL BOLSÓN: MARCHA POR LA APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO Posted: 05 Aug 2017 07:43 PM PDT INTEGRARON LA PROTESTA FAMILIARES DEL JOVEN MILITANTE POR LA CAUSA MAPUCHE Un centenar de vecinos y de toda la región marcharon este viernes por la tarde en El Bolsón en reclamo de la "aparición con vida" del joven Santiago Maldonado, desaparecido en el marco de un operativo de la Gendarmería en un campo habitado por la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en el noroeste de la vecina provincia de Chubut. La marcha repudió el accionar de gendarmería y ante la "represión de la fuerza", a la vez que solicitaron la "libertad de líder mapuche Jones Huala" que desde hace un mes se halla detenido en la unidad 14 de la ciudad de Esquel, Chubut. El viernes militantes marcharon por la aparición con vida de Santiago Maldonado (Foto Gentileza ECh) Tanto la familia como el hermano del joven militante desaparecido, agradecieron el acompañamiento de los vecinos y acompañantes de organizaciones de la región que se concentraron en la plaza Pagano para luego marchar por las calles de la localidad.

Portando carteles y pancartas pidiendo la "aparición con vida de Santiago", el grupo manifestante circulo marchando al grito de "con vida te llevaron, con vida te queremos".

Sergio Maldonado, hermano del militante por la causa mapuche residente de nuestra localidad, indicó que "hace más de 78 horas que mi hermano no aparece ni tenemos novedades de él. Existen versiones algunas coinciden en que lo vieron que se lo llevó Gendarmería y otros dicen que se tiró al río. Sin embargo, hemos recorrido gendarmería de acá (El Bolsón) y de Esquel pero nos dijeron que allí no está".

Santiago Maldonado llegó hace unos meses a la localidad proveniente de la provincia de Buenos Aires (es nacido en la localidad bonaerense de 25 de Mayo dijeron sus famliares), y ganaba con lo que producía como tatuador. En estos días había viajado para unirse al Lof Cushamen por la causa aborigen.

Según relatos publicados en medios regionales, se indicó que "hombres de la comunidad huyeron a través de un río", aunque su hermano aseguro que "Santiago no pudo haber seguido porque no sabe nadar". En este sentido, testigos aseguran que el joven "se quedó entre unas ramas en la proximidades del río, de donde fue sacado por gendarmes y desde ese momento nada más se supo sobre su paradero".

Sergio consideró que el caso se trata "de una desaparición forzada de persona y lo único que quiero es la parición de mi hermano, o que me digan dónde está", señaló.

habeas corpus ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto, e inició una investigación con el protocolo de desaparición forzada a la vez que el abogado de Bariloche, Leandro Costa Brutten, hizo lo propio con un recurso similar en el juzgado federal, considerando que Maldonado fue detenido ilegalmente. Dos organizaciones de derechos humanos y un defensor oficial presentaronante el juez federal de Esquel, Guido Otranto, e inició una investigación con el protocolo de desaparición forzada a la vez que el abogado de Bariloche, Leandro Costa Brutten, hizo lo propio con un recurso similar en el juzgado federal, considerando que Maldonado fue detenido ilegalmente.



Informe: Limite42







----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html

EL CANDIDATO DE CAMBIEMOS DIO A CONOCER DATOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN Posted: 05 Aug 2017 07:16 PM PDT DIEGO CAPOZZI: "EL RAM RECIBIÓ INSTRUCCIÓN DE LAS FARC Y EL IRA" Sergio Capozzi, reconocido dirigente deportivo miembro del Comité Olímpico Argentina dirigente del PRO y candidato junto a Lorena Matzen por Cambiemos en las próximas elecciones del 13 agosto, realizó declaraciones al diario digital Opina.com BarilocheOpina.com referentes al grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) indicando que es "una asociación de no más de treinta personas que está utilizando a la comunidad mapuche", además de asegurar que "existen vinculaciones con el terrorismo exterior".

Capozzi definió al grupo radicalizado de Resistencia Ancestral Mapuche como "una asociación de no más de treinta personas que está utilizando a la comunidad mapuche", para asegurar que "vinculaciones con el terrorismo exterior" para indicar que "No debemos hablar de conflicto mapuche, sino del conflicto con RAM", aclaró el candidato.

La declaraciones vertidas al diario digital BarilocheOpina tienen un peso significativo y de una fuerte frontalidad, al resaltar que "Cuando nosotros tenemos este problema no es con los descendientes del pueblo mapuche, a quienes los están utilizando", para asegurar que se trata de un "grupo minúsculo de no más de treinta personas, que tiene a su vez el apoyo de otras doscientas".



Siempre en esa línea de las declaraciones, el dirigente no trepidó indicar que estos grupos radicalizados "han recibido instrucción militar por parte de las FARC o con el IRA en el exterior; Incluso hay dos kurdos entre ellos", enfatizó Capozzi para fundamentar sus expresiones que "De esto hay constancia en el Ministerio de Seguridad", cuya titular es Patricia Bullrich.



En los últimos días la RAM provocó ataques y atentados en los tribunales federales de Bariloche, en la ciudad de Esquel donde está detenido el líder Facundo Jones Huala (en los cuales reconocen los atentados y solicitan su libertad);



Más adelante, Sergio Capozzi dio conocer que el lunes anterior "se celebró una reunión encabezada por Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti", quien "nos informó cómo estaba integrado el grupo, aunque no nos brindó nombres por cuestiones de seguridad", aseguró.

"El primer paso es identificarlos definitivamente", continuó. "Hemos hablado con comunidades mapuches y nos dijeron: "Nosotros hemos sido históricamente un pueblo guerrero pero nunca atacamos de noche y nunca con la cara cubierta".

"Así empezaron las FARC y terminaron dividiendo a Colombia en dos. Yo no quiero eso para la Argentina", remarcó. "Pero qué casualidad que sea justo en una zona de frontera montañosa. Atrás hay narcotráfico, es una zona liberada".

"Tenemos un problema latente serio que hay que cortarlo de raíz y es el RAM", sentenció. "Hay que tener en cuenta que el único pueblo que existe en el país es el argentino. Hay un montón de etnias que son anteriores a la Constitución Argentina pero todos somos hoy habitantes y ciudadanos argentinos con los mismos derechos y obligaciones".

"Los vamos a respetar igual. Y los territorios que los mapuches logren demostrar que son de ellos se les devolverá como corresponde", puntualizó.

Fuente: BarilocheOpina

NOTAS RELACIONADAS

Manifestantes Mapuches detenidos por daños agravados

Comunicado: RAM reivindica y se adjudica acciones desabotaje

Nuevo ataque a un puesto de Benetton

----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ los cortes dela ruta nacional 40 en esta región andina, o los atentados a las empresas Benetton, también al edificio y móviles de la empresa periodística Jornada, como el más resonante de los ataques a la Casa de Chubut este viernes en Buenos Aires, son los hechos que provocaron el alerta social como en la localidad de El Maitén donde la población se autoconvocó en asamblea permanente ante los hechos de violencia ocurridos en esa región.----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html

CONVENCIONALES PARA LA CARTA ORGÁNICA PARA LAGO PUELO Posted: 05 Aug 2017 01:31 PM PDT CAMBIEMOS Nº 503 A CON LISTA PROPIA DE PRECANDIDATOS A CONSTITUYENTES Desde Cambiemos de Lago Puelo destacan la importancia que tiene para la localidad participar y elegir a aquellas personas que van a constituir la Convención de Constituyentes, a los fines de redactar la carta orgánica. Ponen a consideración de la ciudadanía una lista de precandidatos representantes de distintos sectores, pensando en sumar al grupo de trabajo la mayor cantidad y calidad de visiones posible. "Hoy estamos tratando que esto no sea un debate político, porque en realidad estamos ante un debate institucional", dijo el primer precandidato a convencional, el Dr. Hugo Rubén Cancino. Lista Cambiemos Nº 503 A. Precandidatos a convencionales municipales de Lago Puelo, Hugo Rubén Cancino: seguido por Cristina Jara, Roberto José Santiago; Merceditas Yazmil Huenchupan; Nelson Omar Caminoa; Gladys Mabel Albornoz; Eva Marcela Prieto. Cancino indicó que los ciudadanos de Lago Puelo con su participación en las urnas en primera instancia el domingo 13 de agosto en elecciones PASO y luego en las generales " lo que eligen a nivel municipal, son las personas que van a constituir la Convención de Constituyentes a los fines de redactar la Carta Orgánica de Lago Puelo, un instrumento que va a definir la relación entre el pueblo y el gobierno, con el aporte de matices particulares que se logra generando un ámbito abierto participativo, hoy lo que se vota es un grupo de trabajo para ello", sostuvo.



La lista de precandidatos que compiten en las urnas, bajo la figura de Cambiemos, se definió mediante consulta a la base partidaria y el afiliado del radicalismo local, a quien se convocó a opinar y sugerir propuestas, lo que permitió avanzar en la definición de los hombres y mujeres con el mejor perfil y amplia representatividad pensando siempre en el importante significado que tiene el debate institucional democrático en las urnas para la conformación de la Convención Constituyente, que será un grupo de trabajo que en definitiva con la participación de la comunidad definirá la legislación que regirá el destino y futuro de Lago Pueblo, explicaron a este medio los precandidatos de dicha franja política .

Así mismo los precandidatos de Cambiemos, remarcan que después de las pasos, la tarea será continuar afianzando la llegada a la gente, con el objetivo de escuchar las propuestas que guiarán y enriquecerán la redacción de la carta orgánica; " Esta tiene que ser un instrumento legal que represente y contenga al vecino, y que la persona que está ocupando un cargo político se sienta respaldado por la legislación vigente.

Será una herramienta para evitar que sucedan cuestiones que uno ya conoce… como esto de acomodar familiares y amigos en el poder; para aportar a que el trabajo municipal sea revalorizado en sus distintos aspectos, esto no solo se logra con dinero, también se hace con capacitación y con concursos para los espacios y cargos públicos….un tema que seguramente tenemos que discutir y será de largo debate en la mesa de convencionales", dijo la periodista Cristina Jara 2da en la lista de precandidata a convencional.

Por otra parte Merceditas Jazmil Huenchupan, sostuvo " Vamos hacer parte de un hecho histórico de Lago Puelo, queremos que sea muy participativo, nosotros queremos un Lago Puelo no nuclear que defienda todos sus recursos naturales, que la población tenga la seguridad y garantías de que no va a ser un lugar en donde haya extranjerización de la tierra, que los recursos naturales no van a hacer extraídos y llevados, queremos un Lago Puelo que se mantenga siendo un lugar natural y pacífico ". En materia de temas sociales y ambientales que suelen ser muy sensibles a la hora de tomar decisiones, Cristina Jara entiende que uno de los ejes de la propuesta que impulsan es generar un punto de encuentro y espacio de opinión para que sea el propio vecino el que defina con vos y voto sobre cuestiones que en general son de suma importancia, como por ejemplo todo aquello que tienen que ver el cuidado ambiental y el desarrollo sustentable del pueblo.

Boleta 503 A –Cambiemos

La boleta de Cambiemos, que los vecinos de Lago Puelo encontrarán en el cuarto oscuro, tiene tres cuerpos, el primero lleva los precandidatos/as a diputados/as Nacionales del Distrito del Chubut: Titulares " Alberto Gustavo Menna y Sonia Aurora Cavagnini"; Suplentes: Ignacio Agustín Torres; María Fernanda Abdala Domeniconi. El segundo cuerpo del medio lleva los precandidatos al Consejo de la Magistratura Chubut-Circunscripción Judicial Esquer: Titular" Juan Carlos Felices", y suplente: Sindy Karol Taxer. Mientras que el tercer cuerpo lleva los siete representantes a convencionales municipales por Lago Puelo.

Debate institucional



Finalmente los precandidatos de Cambiemos al ser consultados si la elecciones PASO, servirán para medir fuerzas políticas a nivel local , Hugo Cancino respondió que " Tratamos de que las elecciones del 13 no sean un termómetro político, tratamos de desdoblar lo que significa el debate político del poder , que ahí es en donde están los partidos políticos y el candidato , y lo que significa el debate por la Constituyente que es- olvidémonos de las divisiones políticas y sentémonos a trabajar para algo que nos conviene a todos-, lo que vamos a redactar no es una carta partidaria, es una carta de Lago Puelo, estamos tratando de que esto no sea un debate político, porque en realidad acá nos convoca y estamos hablando de un debate institucional".



Fuente: NoticiasDeLaComarca



----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html

EL BOLSÓN: WERETILNECK ENTREGÓ EQUIPAMIENTO AL HOSPITAL LOCAL Posted: 05 Aug 2017 01:16 PM PDT OTORGÓ APORTES AL MUNICIPIO Y ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRO DE SALUD Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, entregó nuevo equipamiento al Hospital de Área de El Bolsón y aportes a la Municipalidad para la obra de refuerzo de la red de agua. Además, el mandatario provincial anunció la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) para el mes de octubre. En total el aporte recibido para El Bolsón fue de 2 millones y medio de pesos.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, entregó nuevo equipamiento al Hospital de Área de El Bolsón y aportes a la Municipalidad para la obra de refuerzo de la red de agua. Además, el mandatario provincial anunció la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) para el mes de octubre. En total el aporte recibido para El Bolsón fue de 2 millones y medio de pesos.

El Dr. Oscar Panomarenko, director del Hospital de Área de El Bolsón recibió un Arco C. Chasis, mamógrafo y equipo odontológico. En este sentido, Panomarenko dijo que "necesitábamos el mamógrafo porque, hasta ahora, teníamos que derivar a los pacientes a otras localidades con toda la logística y complicaciones que conlleva".

Y agregó que "en mis 22 años en la salud nunca vi que desde el Gobierno Provincial se invierta tanto en salud como lo están haciendo. Estamos muy agradecidos al gobernador. No solo hemos incorporado tecnología sino también grandes profesionales".



El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, agradeció el apoyo constante del gobernador y manifestó estar orgulloso por los avances en materia de salud en la localidad. (Prensa MEB)



----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html