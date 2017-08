LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL BOLSÓN, LA CIUDAD QUE SUFRIÓ UNA GRIETA POR EL CASO MALDONADO Posted: 30 Aug 2017 06:49 PM PDT La búsqueda del artesano LOS COMERCIANTES CONFÍAN EN LA GENDARMERÍA, PERO LOS ARTESANOS LA ACUSAN POR LA DESAPARICIÓN DEL JOVEN Son las 3 de la tarde y en El Bolsón sólo se escucha el murmullo del agua que corre del río Quemquemtreu, ese que divide la ciudad en dos: el centro y el barrio Los Hornos. El río es un límite geográfico, pero también social. De un lado están los comerciantes, hoteleros y dueños de estancias que prefieren no involucrarse con la desaparición de Santiago Maldonado, pero que en general apoyan a la Gendarmería. Del otro se asentaron los artesanos, los que convivían con el joven de 27 años, que descreen la versión oficial y afirman que "a Santiago se lo llevaron".

La ciudad rionegrina de 20 mil habitantes sufrió una grieta. A tal punto que al pedir una opinión sobre el tema, casi nadie quiere revelar su nombre y apellido. "Acá nos conocemos todos, ¿viste?", dicen.

El caso atraviesa todas las capas del entramado social de este lugar rodeado de montañas con picos nevados y custodiado por los bosques de coníferas. Cada cual tiene su mirada, y en esa diversidad conviven los vecinos.

Aquellos que defienden la actuación de Gendarmería lo hacen porque no creen en la versión de los mapuches que afirman que a Maldonado "se lo llevaron". Lo que también cuentan es que los gendarmes no sólo patrullan la ciudad, sino que viven en ella: tienen familias, casas, se cruzan en el supermercado, en el restaurante. Son hijos, primos, hermanos de muchos habitantes de El Bolsón. ¿Se puede desconfiar de un familiar o de un amigo directo? Muchos creen no y por eso los apoyan.



Del otro lado la postura es más directa. "A Santiago se lo chuparon. Y ellos lo saben", dice un artesano que vende pulseras y que tiene colgado un cartel con su rostro sobre el mostrador y la frase "¿Dónde está?". Muchos de ellos esta tarde marcharon hasta la escuadrón 35 de Gendarmería y sobre el ingreso pintaron "asesinos" y "devuelvan al Brujo" (como le dicen a Santiago).



Algunas voces responsabilizan de lo ocurrido a los mapuches del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que están señalados como los presuntos autores de varios actos de vandalismo y amenazas en esta parte de la Patagonia. Otras apuntan hacia los mapuches de la comunidad Pu Lof en Resistencia, que ocuparon un campo de 1.222 hectáreas, ubicado en el departamento de Cushamen, a unos 70 kilómetros de El Bolsón. Ese pedazo de tierra que formaba parte del dominio del grupo Benetton, que tiene alrededor de 844.000 hectáreas en la Patagonia y donde dicen que Maldonado fue visto por última vez. Hay carteles con el rostro de Santiago por toda la ciudad. En el ingreso por la Ruta 40, en las paradas de colectivos, en los postes de luz, en las hamacas de las plazas y hasta en el parabrisas de un auto. Pero son pocos los comercios que lo tienen pegado en sus vidrieras. "Creo que colocarlo sería como sentar una postura. Ojalá que aparezca, que se sepa qué pasó, pero yo no me quiero meter", decía un empleado canoso de un quiosco que no quiere dar el nombre. En esta localidad hay desconfianza, sobre todo cuando se trata de extraños que hacen preguntas sobre Santiago.

En la Plaza Pagano, donde todos los martes se realiza la feria de artesanos, el caso Maldonado ayer se discutía entre rondas de mates y olor a sahumerios. Quienes lo conocen destacan su sencillez: "El Brujo es un fenómeno, buen pibe, de gran corazón. Hablaba con cualquiera, no tenía drama con nadie", relata Julián. A su lado una mujer agrega: "Me acuerdo como iba y venía por la plaza con su carpetita con las fotos de los tatuajes que hacía. Estaba enamorado de este lugar", dice.

Cae la tarde y el sol se empieza a esconder por la espalda de las montañas. La claridad ya no deja ver el agua cristalina del río Quenquemtreu, pero sí se lo escucha. Una bandera blanca en el ingreso al barrio Los Hornos se mantiene firme: "Gendarmería devuelvan al Brujo". Un joven le saca una foto con su celular. Un hombre con cajones de madera casi ni la registra.



Mario Gavira CLARÍN



----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html