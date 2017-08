LIMITE42º Paralelo de Noticias

LECTORES AL LÍMITE/ OPINIÓN Posted: 29 Aug 2017 03:21 PM PDT LA SUBDIVISIÓN DE Cº AMIGO En días pasados los vecinos de la Ciudad nos enteramos respecto de la autorización de ciertas subdivisiones de tierras en el ejido de la Ciudad, y quisiera expresar mi opinión. Fotografía satelital de 2016

En los considerandos de la ordenanza se están mezclando dos conceptos, que es necesario distinguir claramente, y esto es, que NO es lo mismo atender las solicitudes de una cantidad de vecinos que pretenden subdividir una tierra por cuestiones familiares o legales (disolución de vinculo familiar por ejemplo) que atender las inquietudes de quien fraccionó una tierra para venderla, violando o desconociendo INTENCIONALMENTE las ordenanzas vigentes.

El primer caso es perfectamente atendible, se pueden corroborar los fundamentos, tomar una decisión al respecto y dejarla registrada. Es decir, si un padre le cede la tierra a un hijo o si un matrimonio se reparte la tierra que alguna vez compartieron, es perfectamente determinable por el estados y sus organismos, y esto puede quedar registrado en los instrumentos que materializan la subdivisión( Mensura, acuerdos, etc.).

El segundo caso es el que el estado no puede pasar por alto.

No puede ser valido el argumento esgrimido por funcionarios, de que esta es la solución a un conflicto entre privados, porque la tierra está vendida y las casas están construidas.

Ese argumento no es válido porque "Alguien" vendió la tierra, "Alguien" la compro, "Alguien" hizo el proyecto de mensura y amojonó los lotes.



Todos ellos ignoraron las ordenanzas vigentes, o fueron engañados en el caso de los compradores. Y esto último es relativo, ya que el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de El Bolsón data de los ´70, y la ordenanza 126 y 127 son del año 2007. Es decir, en el año 2017 es poco creíble que una persona compre un lote sin averiguar qué puede hacer allí, o que pueden hacer sus vecinos, o la situación legal del lote.

Por ello existen zonas comerciales, zonas residenciales, zonas industriales, etc. Tampoco podemos seguir haciendo lo que la ordenanza plantea, es decir, se autoriza la subdivisión y luego el Poder Ejecutivo hace los análisis pertinentes para ver si ello es factible o no.

Esto es exactamente al revés, el poder ejecutivo es quien tiene (o debiera tener) los profesionales en las distintas aéreas capaces de determinar la posibilidad o no de realizar dicha subdivisión, esto es Catastro, Planeamiento, Medio ambiente, etc.

El dictamen de estas aéreas del Ejecutivo es material fundamental para que el consejo autorice, o no.

Además existen (y creados por Carta Orgánica) los Consejos Asesores, como el de Planeamiento, formado por los Colegios de Arquitectos, Agrimensores, Agrónomos, Ingenieros, Técnicos; y el consejo Ambiental.

El Municipio ya tiene antecedentes de autorizar subdivisiones que van en contra de la normativa vigente, y las consecuencias las pagamos todos los vecinos.

Pero considero que aquí los más perjudicados (como en muchos casos, lamentablemente) son los Justos… Son los vecinos que han respetado la subdivisión mínima, los que han presentado los planos de sus obras y los que han comprado sus tierras pensando en cómo quieren vivir y quieren que eso sea respetado, y esos son los que el Estado debiera cuidar.



Para finalizar adjunto tres fotos extraídas de Google Earth, una de 2012, 2013 y otra de 2016 donde se ve la fracción que se pretende dividir y su evolución. (Cualquier vecino las puede ver en su computadora).

Ing. Javier Abraham DNI 23261316





NOTAS RELACIONADAS

El concejo aprobó el proyecto defraccionamiento del cerro amigo

Loteos: El gobierno municipal de El Bolsón desatóla polémica



----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html