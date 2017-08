LIMITE42º Paralelo de Noticias

Vª EDICIÓN DEL FESTIVAL AUDIOVISUAL BARILOCHE Posted: 25 Aug 2017 02:34 AM PDT SE CONOCIERON LOS SELECCIONADOS PARA EL FAB 2017 Organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, el INCAA y el Consejo Federal de Inversión (CFI), San Carlos de Bariloche volverá a ser escenario del festival más importante del cine en la región cordillerana. Casi 90 producciones integrarán las 11 categorías competitivas de la V edición del Festival Audiovisual Bariloche, que se realizará del 18 al 24 de septiembre en la localidad andina.

El comité de selección dio a conocer en semana la nómina de producciones de los rubros que competirán en las diversas categorías Largometraje cortometraje. Entre las producciones que este año serán la novedad con la incorporación de la sección nacional de cine científico, y la de realizadores del territorio de la Patagonia Argentino-Chilena en las Competencias Binacionales de largometrajes y cortometrajes.



Los seleccionados son:

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA NACIONAL DE LARGOMETRAJES Los 10 preseleccionados son: HOY PARTIDO A LAS TRES de Clarisa Navas. LAS DECISIONES FORMALES de Melisa Aller. EL PESO DE LA LEY de Fernán Mirás. EL PAMPERO de Matías Lucchesi. CETACEOS de Florencia Percia. LA VENDEDORA DE FOSFOROS de Alejo Moguillansky. EL MAGO DE LOS VAGOS de Pedro Otero. CHACO de Juan Fernández Gebauer, Ignacio Ragone y Ulises de la Orden. ALTA CUMBIA de Cristian Jure. QUE TE PREOCUPA de Sebastián Raspanti.

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOMETRAJES Los 18 preseleccionados son: ONION de Juan Pablo Zaramella. LOS DOS CINES DE YODY JARSUN de Alejandro Gallo Bermúdez. TANTALO de Juan Facundo Ayerbe y Christian Krieghoff. GEMELOS de Pablo Radice. EH CHE VO DALE de Gonzalo de Miceu. EL ACTO DE MENTIR de Facundo Romero. HUYE DEL SOL de Juan Pablo Vicente. CENIZAS de Luciana Digiglio. CENTAURO de Nicolás Suarez. HEROE DE CIUDAD de Federico Rodríguez. PANDORA de Ingrid Valencic. HERTZ de Mateo Baldasare. MAURO Y OLIVIA de Eduardo Elli. TEXTURAS: SEIS de Néstor Colombo. TANGUITO ARGENTINO de Joaquín Braga. VALENTINO de Aníbal Troche. COSTES DE CIRCULACION de Laura Martínez. AL SILENCIO de Mariano Cócolo.

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA NACIONAL DE CINE CIENTÍFICO Los 3 preseleccionados son: IB13 EXPERIMENTAL III de Bárbara Burton. LA MIRADA DEL COLIBRI de Pablo Nisenson. IDENTIDAD PATAGONIA de Lucio M. Pugni.

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA BINACIONAL DE LARGOMETRAJES ARGENTINO/CHILENA. Los 6 preseleccionados son: LA ISLA Y LOS HOMBRES de Iñaqui Moulian (Chile). MALAJUNTA de Claudia Huaquimilla (Chile). DHAULAGIRI, ASCENSO A LA MONTAÑA BLANCA de Guillermo Glass y Cristian Harbaruk (Argentina). LOS MUERTOS DOS de Manque La Banca (Argentina). ZANJAS de Francisco J. Paparella (Argentina). LOS HERMANOS KARAOKE de Bernardo Francese, Ignacio Laxalde y Agustín Gregori (Argentina).

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA BINACIONAL DE CORTOMETRAJES ARGENTINO/CHILENA. Los 17 preseleccionados son: VIDA REAL de Alejandro Movia (Argentina). EL SECRETO de Rodrigo Tenuta y Angel Zamora (Argentina). CULiAOS de Samuel González (Chile). PETU MONGUELEIÑ de Nahuel Manquin y Sebastián Labaronne (Argentina). 20 DB MAXIMA de Fabián Soto (Argentina). FRAGMENTO de Bianca Fidani (Argentina). SUSPENDIDO de Laura Rojas Larrea (Argentina). NATURALEZA DIVINA de Mauro Rojas (Argentina). LA PROMESA de Candela Yanni (Argentina). CUBOSOMA de Gastón Amat (Argentina). EL PULSO de Luisina Pozzo Ardizzi (Argentina). LA NOCHE CUESTA ARRIBA de Marisol Cumsille (Chile). RAYMUNDO de Laura Vásquez (Argentina). VIAJE DE VIDA de Bruno Ruiz (Argentina). EVOCACION Y MATERIA de Julieta Anaut (Argentina). LA GALERIA de Victoria Fermani Loekemeyer (Argentina). FINAL FELIZ de Matías Tondato (Argentina)

SECCIÓN OFICIAL PEC PATAGÓNICO (PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN) Los 7 preseleccionados son: HIPUNCHES de Leandro Martínez y Alfredo Paredes. QUIEN ES QUIEN DICE QUE ES? de Mauro Rojas y Andrés Archila. MANQUEWEÑUY de María Manzanares. T.R.A.P. de Manque La Banca. LAS AVENTURAS DE JOSE T2 - EL SUEÑO DEL CHAMAN de Walter Ponzo Ferrari. EL ZORRITO MONGE, EL CAMPEON DEL PUEBLO de Raúl Figueroa. MUJERES OBRERAS de Vanesa Valcárcel.

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA PATAGÓNICA SERIES. Los 4 preseleccionados son: PALABRAS CRUZADAS de Rodrigo Tenuta y Angel Zamora. OCHO MUJERES de Gustavo Gzain. AMBIDIESTROS de Danilo Raúl Hernández. ANIMALES DE AMOR de Walter Ponzo Ferrari.

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA PATAGÓNICA DE CORTOMETRAJES PARA MENORES DE 21 AÑOS. Los 5 preseleccionados son: UNA CANCION de Agustín Godoy. SOLTAR de Lucía Yamila Lezica. ONIRONAUTA de Gastón Sueldo. SUEÑO EN COLORES de Irina González y Tomás Rojel. PLANETA ROJO de Juanfra Bonelli Diaz.

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA PATAGÓNICA VAI (Video Arte Instalación). Los 4 preseleccionados son: LOS 7 PERDONES CAPITALES de Manque La Banca. EL HADA DE LOS REPOLLOS REVISITADA de Alejandro Amoroso y Ailén Spera. HAIKUS MOLECULARES de Fernanda Fongy. CABEZUDOS de Mercedes Schamber, Horacio Agustín Occhi y Paola Sferco.

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA PATAGÓNICA VIDEOCLIPS Los 8 preseleccionados son: "UNA A UNA CARIÑITO" de Jean Studler, Grupo Musical Lucas Davalos. MOONSHINE (UP IN SMOKE) de Abril Rodríguez Grupo Musical Grasshoper. LLUVIA AL FIN de Rocío Diez, Grupo Musical Plug del sur. EXTRAÑA VIOLENCIA de Alejo Estrabou, Grupo Musical Tomás Miguel. PARCA de Luciano Ruggeri y Franco Rodríguez, Grupo Musical Kepler. AYUN PEWMATUEY de María Manzanares, Grupo Musical Anahí Mariluan. T.I.M.L - AEMExARTOS de Erik Baldebenito, Grupo Musical Artos Crew. UNIVERSO de Manque La Banca, Grupo Musical Nunca fui a un parque de diversiones.

SECCIÓN OFICIAL COMPETENCIA PATAGÓNICA VIDEODANZA Los 7 preseleccionados son: DANZA DEL VIERNES de Barbará Ziffer, Mónica Vega y Hernán Villar. YELK de Christian Gracz. KALUL de Sol Semisa y Ana Nieto. ARISPAR YE QUELAÑI de Mariángeles Casella y Tatiana Cannistraci. GONE de Nicolás Bascal. NINGUN DESIERTO de Debora Sansó Neculman y Luciano Cutrera. ALETHEIA de Nahir Jalil. Como todas las ediciones, el FAB cuenta con un país invitado en su sección no competitiva Enfoque Latinoamericano, que este año contará con producciones del cine uruguayo; y como festivales estará el FECIPA, Festival de Cine de la Patagonia (Chile) y el FESTIVAL DE CINE DE DERECHOS HUMANOS.

Consultas en www.festivalfab.com.ar ó escribir a fabariloche@gmail.com

