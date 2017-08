LIMITE42º Paralelo de Noticias

SANTIAGO MALDONADO: NUEVOS RASTREOS Y VARIAS HIPÓTESIS Posted: 23 Aug 2017 07:31 PM PDT LEVANTAN IMÁGENES DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL BOLSÓN

En El Maitén un rastrillaje ante el presunto hallazgo "de un cadáver en el río Chubut", fue desmentido por el intendente de esa localidad. Oscar Currilén desmintió la información luego de la búsqueda de patrullas especializadas entre esta localidad y Leleque, lo que finalmente se indicó un rumor. Por otra parte, trascendió una información sobre el informe final del segundo rastrillaje, llevado a cabo por expertos en criminalística de la Policía Federal el pasado miércoles 16 de agosto en Cushamen. Mientras que en El Bolsón, la Policía Federal Argentina realiza diversas pericias y rastreo de pistas. Esta tarde se concentraron en un conocido comercio de Azcuénaga y Sarmiento para revisar las cámaras de seguridad. Fueron secuestradas varias copias de la central de imágenes.



Nuevas pericias demostrarían que quien haya estado usando las ropas adjudicadas a Santiago Maldonado efectivamente cruzó el río Chubut en Cushamen y no volvió sobre sus pasos tal como indicó un anterior trabajo exploratorio realizado sobre el mismo terreno aunque en un radio más acotado.

El informe final del segundo rastrillaje, llevado a cabo por expertos en criminalística de la Policía Federal, el pasado miércoles 16 en Cushamen, indica que los perros tuvieron una conducta muy distinta de la primera vez en que los investigadores ingresaron al campo el 5 de agosto.

En esta ocasión los canes siguieron un rastro cruzando el río Chubut hasta una distancia de 600 metros.

Los especialistas utilizaron tres ropas que habrían pertenecido a Maldonado: un cuello, una boina blanca y un buzo. El proceso fue distinto, explican altas fuentes de la investigación, porque nadie les limitó sus pesquisas. Los ocupantes del llamado Pu Lof, se replegaron hacia los cerros y no mantuvieron contacto con los agentes.

El Maitén. Chubut

CONFIRMAN QUE FUE FALSA LA DENUNCIA SOBRE EL HALLAZGO DE UN CUERPO EN EL RÍO

El intendente de El Maitén, Oscar Currilén desmintió una información que circulaba también por las redes sociales de un cuerpo que flotaba en un curso de agua de un río de esa región chubutense. Sin embargo, la noticia tampoco tuvo resultados positivos lo que apuntaba al arroyo de las Minas.

El intendente de El Maitén, Oscar Currilén, consideró "falsa" la información difundida sobre la aparición de un cuerpo en el curso del río Chubut, que rápidamente fue vinculado a Santiago Maldonado, el artesano de 28 años que fue visto por última vez el 1 de agosto en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, del paraje Leleque.



"No se encontró nada sobre el arroyo la Mina", señalaron las fuentes, luego de un rastrillaje exhaustivo concretado durante varias horas en el río que atraviesa el ejido de Epuyén. El trabajo de búsqueda lo realizaron una patrulla de la policía del Chubut, al mando del oficial principal Cristian Azocar, y Bomberos Voluntarios de El Maitén, entre los otros organismos dedicados a la búsqueda.

En Bolsón. RÍO NEGRO

LEVANTAN IMÁGENES DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL BOLSÓN

Efectivos de la Policía Federal Argentina procedieron a ingresar esta tarde con una orden de la justicia para trabajar en el interior de un conocido comercio de artículos del hogar ubicado en Azcuénaga y Sarmiento para "revisar imágenes de las cámaras de seguridad" indicaron las fuentes a #Limite42.

De acuerdo con la información, la investigación rastrea la ruta que Maldonado realizaba por ese lugar, desde su domicilio, indicado en primer lugar en Loma del Medio.

Sin embargo, un allanamiento posterior el sábado 12 del corriente llevado a cabo en horas de la tarde en una vivienda del barrio Los Hornos, donde se aseguró que Maldonado residió durante los últimos meses.

El procedimiento realizado en El Bolsón sigue siendo un hermetismo total porque no transcendieron datos luego de que las fuerzas de la PFA secuestrara elementos que orienten la búsqueda. (Fotografía gentileza RN) Entonces trascendió que se cumplía una orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto.

Santiago Maldonado, el artesano de 28 años desaparecido en el marco del operativo que desarrolló la Gendarmería Nacional en el paraje Leleque, el 1° de agosto, para desalojar la ruta nacional 40 sigue siendo un misterio sin novedades aún sobre su paradero.







MARCHA POR LA APARICIÓN CON VIDA DE MALDONADO

El Escuadrón 35° de Gendarmería Nacional El Bolsón fue epicentro este martes 22 de una nueva manifestación, cuando cientos de militantes pidieron por la aparición con vida del Maldonado, quien aseguran residió en esta ciudad durante los últimos 3 meses.

Luego de la marcha desde Plaza Pagano y marchar por la ruta 40 Sur, los manifestantes se concentraron frente a la fortaleza de ingreso desde se gritaron consignas contrarias a las fuerzas federales con residencia en la localidad, mientras se realizaban pintadas en las paredes del portón de ingreso.

Cabe señalar que en ese lugar los manifestantes generaron hechos violentos, en la que incluyó la quema de la bandera argentina, además de daños al monumento por los Caídos en Malvinas.

