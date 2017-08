LIMITE42º Paralelo de Noticias

TRÁNSITO: CARTAS DE LECTORES AL LÍMITE Posted: 23 Aug 2017 02:31 AM PDT BANALIZACIÓN DE UNA CONDUCTA TEMERARIA

Enrique Schott, integrante del Grupo JEN, de la mesa de Familiares de Víctimas en Muerte de Tránsito, remitió al sitio una Carta de Lectores, luego del suceso ocurrido en el patio municipal: "Después de habernos enterado por varios medios del hecho sucedido el domingo 20 de agosto del corriente, en horas de la madrugada, donde un conductor de un Nissan matricula HAP 333, condujo en contramano , después de comprobar su alcoholemia, que fue superior a lo permitido, se procedió al secuestro del vehículo".



Luego de esto, uno de sus amigos, quiso llevarse ilegalmente el vehículo.

Al no poder salir por la entrada, procedió a conducir de forma violenta, poniendo en peligro al personal que estaba en el lugar y rompiendo distintas estructuras para poder salir, lo cual no pudo hacer, ya que el vehículo quedó atorado.

Consideramos que estos hechos no son una simple infracción, sino que son conductas temerarias, que ponen en peligro su vida y la de los demás.

Si estas personas no son penalizadas, probablemente estos hechos pasaran para ellos como "una travesura", banalizando así el respeto por la vida y por las normas.

Llamamos a la comunidad a que se involucre en estos hechos, ya que desgraciadamente el número de muertos por estas causas ha aumentado, mueren al año 8500 personas, es decir que en 5 años la población de El Bolsón desaparecería.

En los últimos 15 años murieron 200.000 personas, no hay ningún cataclismo ni tragedia natural que supere esta cifra en nuestro país.

La solución es una decisión política, pero también está en nosotros los mayores en dar el ejemplo, en educar, concientizar en el respeto a las normas y a las leyes y no a la cultura de la transgresión (la piolada). Si se rompe un farol, este se puede reponer, pero si se quita la vida o se muere, para esto no hay vuelta atrás, no hay repuesto. Cuidemos la vida.

GRUPO J.E.N. BUENOS AIRES, 22 DE AGOSTO 2017





