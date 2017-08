LIMITE42º Paralelo de Noticias

Además, Pichetto se comprometió a negociar con el Gobierno de Mauricio Macri para tratar las reformas impositivas, previsionales y laborales; además de los presupuestos que se necesiten para gobernar en los últimos dos años de la actual gestión de Cambiemos y no bloquear la discusión de cualquier tema económico que amerite su gestión.

Asimismo, el senador explicó que las acciones de Cristina de Kirchner "están plasmadas en el pensamiento duro que rodea a la expresidenta, en el que prevalece Carlos Zannini, y que se caracterizó por el cierre de la economía, Kicillof en el Ministerio de Economía, el cepo y el no pago a los holdouts que, además, contradijo una política de desendeudamiento que Néstor Kirchner llevó adelante", sostuvo Pichetto ante la concurrencia.

Durante un desayuno frente a embajadores, jueces, sindicalistas y políticos, el jefe del bloque de Senadores del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, habló de Cristina Kirchner y contrapuso su actitud en estas elecciones con un libro de tácticas de guerra chino. "Hay que volver al manual de la guerra de los chinos que dice que un general no debe dividir al ejército frente a una gran batalla. Y la señora dividió al ejército", dijo, en referencia a la interna que no le concedió a su exministro, Florencio Randazzo.

El rionegrino es, hace tiempo, quizás uno de los enemigos políticos de Cristina de Kirchner mas ejercitados. Tiene sus razones: los Kirchner le complicaron hasta el hartazgo la interna peronista en Río Negro mientras él, como presidente del bloque oficialista en el Senado, por entonces, les garantizaba la aprobación de todos los proyectos que pedía la Casa Rosada. La mano de Pichetto para lograr esa tarea no se vio exclusivamente en imponer el número en las votaciones, sino también en negociar, en un rol principal dentro del bloque PJ, el voto que algunos gobernadores del propio peronismo le retaceaban, sobre todo a Cristina de Kirchner, por las innumerables diferencias que mantenían con una Casa Rosada que pretendía domesticarlos.

La desmovilización o el descompromiso dirigencial (algunos de vacaciones en la campaña) es otro dilema. Deberá espolearla para marchar después que, por años, la despojó de responsabilidades y culpas, le ofreció comodidad y goce estatal. Y esa "organización" depositó su certidumbre en la determinación, suerte o magia de su líder. Esta obligada mutación no será fácil, ni garantiza que bastará para octubre.

Se sabe de los modos diferentes de Weretilneck y Pesatti. Aquel enfrenta el duelo con la exposición y el vice prefirió -por ahora- el mutismo. Si existe un asunto que los enfrenta: la planta central y su continuidad. Ya le pidió Pesatti que debe prohibir ese asentamiento, pues sólo así -le argumentó- puede ser creible que Juntos defienda a la provincia. Weretilneck recepcionó la idea, pero hoy no comparte esa salida. Esbozó que esa ejecución cayó en evaluación pero, luego, repuso el plan nuclear, entendiendo que no fue "determinante" en la derrota. Lo ejemplicó con que Mardalena Odarda, como "antinuclear", logró un 13%. El vice le reiteró que no hay otro escape que anunciar a Nación que no se permitirá la central.

"Por qué no se lo dicen a él, o también lo tengo que hacer yo", los cruzó el gobernador, con mezcla de cierta reprimenda y gran parte de habilitación.

La primer semana mostró un gobernador desconocido. Confundido, enfadado y belicoso. Molesto -con razón- por la soledad a la que lo expusieron los suyos. Ese disgusto lo exhibió cuando diferenció a quienes viven de "un puesto público" de los militantes desinteresados. Fastidioso con legisladores y jefes comunales. Ellos le achacan no haberlos apuntalados en su territorio y, en cambio, generar canales o mandos opcionales, incluso con los justicialistas. El incornio llega a actores externos, siempre con objetivo de exculpación.

Derrotado, el gobierno extravía la reforma constitucional y, también, evalúa abandonar la planta nuclear. El gobernador Alberto Wretilneck entiende que ese rechazo no "fue determinante", pero el vice Pedro Pesatti lo contradice y ve que la única salida para octubre es rechazar -formalmente- la central en Río Negro.

