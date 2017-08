LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL EX INTENDENTE ROMERA ESTÁ INTERNADO EN EL HOSPITAL DE EL BOLSÓN POR UN CUADRO CORONARIO AGUDO Posted: 19 Aug 2017 05:10 AM PDT SE MANTIENE ESTABLE LUEGO DE UN PARO CARDIORESPIRATORIO Oscar "Cacho" Romera se halla internado en la sala de cuidados intermedios del hospital local luego de haber sufrido ayer por la tarde un paro cardiorrespiratorio cuando hacia momentos estaba siendo analizado ante una descompensación que motivó su inmediato trasladado al nosocomio. Anoche su cuadro era estable y los facultativos esperaban una evolución para determinar su eventual traslado a un centro de atención especializado. Romera ingresó alrededor de las 14 horas con "fuertes dolores en el pecho. Y en el momento que estaba siendo revisado por enfermeros de guardia, sufrió un infarto", indicaron familiares del ex intendente. Desde ayer, el ex mandatario municipal de El Bolsón se halla internado en terapia intermedia en el hospital local esperando ser compensado para evaluar su evolución para un eventual traslado a un centro de salud rionegrino, indicaron fuentes hospitalarias.

El dirigente radical venía de superar por estos días una neumonía. Romera tiene antecedentes coronarios delicados. En marzo de 2011 fue atendido cuando se descompensó, debiendo ser trasladado de urgencia a Bariloche ante un cuadro coronario agudo de alto riesgo. Posteriormente, debió ser trasladado de urgencia en avión sanitario a Cipolletti, a un centro de alta complejidad, donde se recuperó favorablemente.

En la tarde de hoy, pasadas las 14 horas, ante el fuerte dolor en el pecho, "Cacho" ingresó al hospital local y en momentos que era atendido, sufrió un infarto que obligó a su rápida internación. De acuerdo a los datos recogidos, Romera se haya compensado y por estas horas los facultativos evalúan su traslado a Bariloche. (AM/Limite42)

