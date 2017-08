LIMITE42º Paralelo de Noticias

APROBADO, APROBADO, APROBADO, APROBADO, APROBADO… Posted: 17 Aug 2017 06:50 PM PDT Opinión EL CONCEJO APROBÓ EL PROYECTO DE FRACCIONAMIENTO DEL CERRO AMIGO Con 5 votos positivos (2 votos JSRN Ortega y Del Agua; 2 votos UCR-PJ Gori y Cortés; 1 voto FpV Scandizzo, y 2 abstenciones: Caliva JSRN y Monsalve FpV), se puede interpretar que las excepciones aprobadas hoy permiten, con la autorización general de la subdivisión, sin bien responderían a solicitudes de vecinos que ya construyeron, sujeto a todas las normativas vigentes y concordantes del código urbano y del Código Civil, dejar sujeta a reglamentación y exigencias que disponga el Poder Ejecutivo Municipal, acorde a distintas normativas del proyecto de fraccionamiento del Cerro Amigo presentado en la mesa de sesiones.

En El Bolsón el negocio inmobiliario entre privados, no es nuevo ni se detiene. La insólita posición de 5 votos positivos y 2 abstenciones hoy en el concejo deliberante, habla de cómo estamos como sociedad de cara al futuro.

Si bien no hay información precisa de los proyectos que tratan en el concejo local, nada justificaría aprobar un fraccionamiento en el faldeo de Cerro. Para esto se requeriría revisar y rehacer el CPU y la COM como herramientas políticas, espíritu quedado atrás por la obsolescencia no permite trabajar claramente el proyecto de pocas líneas presentado por el poder ejecutivo en la sede del cuerpo el pasado 9 de noviembre bajo nota Nº 846, que fue incluido en el temario de la fecha y aprobado por mayoría.

. Estas excepciones podrían en el futuro inmediato plantearle al ejecutivo municipal un panorama complejo, porque el riesgo sería que de ahora en más cualquiera podría avanzar en fraccionamientos inmobiliarios dada la puerta abierta de una caja de Pandora que fija la Ordenanza en base al vetusto Código de Planeamiento Urbano

Podría inferirse que ahora los propietarios deberán presentarle al PE el fraccionamiento para su aprobación, adecuación o rechazo, debiendo cumplir con informes de cesiones y demás requisitos que este pueda exigirles (?).

El único recurso del gobierno para frenar lo que podría generar esta carta abierta a los negocios de la tierra y sus lotes, sería la aplicación de tasas ambientales cuyo importe considerable como elevado tienda a frenar lo que podría generar un avance mayor en el mundo de las inmobiliarias esta aprobación de hoy.

Lejos de elaborar un objetivo que defina a futuro un perfil de urbanidad y proponga un ordenamiento sobre las construcciones existentes, los concejales aprobaron con algunas horas de reunión el fraccionamiento de más de 30 lotes, abriendo dudas sobre cuáles son los verdaderos intereses que motivaron tal posición.

Cerro Amigo es un espacio sensible al suelo. Donde no llegan fácilmente los servicios. Turísticamente todos estos años el estado no ha podido resolver en ese lugar, luz y agua como un mínimo de garantía sanitaria para los miles de visitantes que circulan en cada temporada.

Sin embargo, los negocios inmobiliarios crecen sin el debido control del estado. Vendiendo, fraccionando y titularizando, no sólo en ese sector sino también en otros puntos de la localidad que están camino a legales.

Sin previas de servicios, sin estudio de suelo e impacto ambiental, sin pre factibilidad, sin el 12% para parcelas sociales ¿cuál es el beneficio para la municipalidad?

Con la aprobación en la fecha el proyecto del ejecutivo municipal quedaron exceptuados el conjunto de las casi 40 fracciones que podrían tomar como vía libre para su desarrollo la construcción ante la aprobación de hoy.

La intención de trabajar este fraccionamiento viene desde hace unos años de manos de personeros privados que merodearon todo este tiempo el espíritu de la política local.

No sería la indignación el problema. El problema de la tierra tiene un escenario complejo e irregular. Lleva como un karma la enjundia de pocos y la carcunda de muchos que escudándose en la transparencia, parecen esconder sus más espurias falacias, igualando un pasado que parece no acabar en este suelo bolsonés. (AM/Limite42)



