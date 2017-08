LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL BOLSÓN: VETERANOS DE GUERRA REEMPLAZARON LA BANDERA QUEMADA EN EL ESCUADRÓN DE GENDARMERÍA Posted: 16 Aug 2017 03:04 AM PDT ACOMPAÑARON A LOS EX COMBATIENTES DE MALVINAS AUTORIDADES Y PÚBLICO EN GENERAL El acto de ayer al mediodía realizado por los ex combatientes de Malvinas que provinieron de distintas ciudades de Río Negro, oportunidad en la que se izó la nueva bandera argentina que reemplazó a la quemada el pasado viernes 11 por militantes de izquierda que se manifestaron frente al Escuadrón 35° de Gendarmería Nacional, cuando la marcha por la aparición de Santiago Maldonado, contó con el acompañamiento de autoridades y de algunos ciudadanos de la localidad. En el lugar don también fueron dañadas las placas del memorial que recuerdan a los Caídos en Combate. Los veteranos de guerra entonaron el Himno Nacional, a la vez que el padre Vicente, capellán en 1982 en las Islas Malvinas y sobreviviente de la guerra, bendijo la nueva enseña y elevó una plegaria. En su invocación religiosa, el sacerdote pidió por la paz de los argentinos.

Llegaron a El Bolsón veteranos de guerra de Roca, Cipolletti, Viedma, Comodoro Rivadavia, Bariloche y entre otras localidades de la provincia para participar de la ceremonia en desagravio a lo sucedido, siendo recibidos y acompañados por el intendente Bruno Pogliano.

Estuvieron en el acto concejales, representantes de cámaras empresariales, organismos y entidades de la localidad como pobladores que se dieron cita espontáneamente para acompañar a los veteranos de guerra.

Llamó la atención la ausencia del jefe del escuadrón o de alguna autoridad protocolar de la fuerza, que como anfitrión estuviera en el acto llevado a cabo ayer en la plaza de la memoria de ese escuadrón nacional.

La espontaneidad de los ex combatientes en la guerra de Malvinas sintieron la ofensa del irracional acto llevado a cabo por los manifestantes de la marcha el pasado viernes al quemar la bandera: "Esperemos que no se repita –dijo Rubén Pablos, representante de los veteranos en Rio Negro y presidente de la Federación Nacional que nuclea a los ex combatientes en Malvinas- Mancillar nuestra bandera no es de argentino.

"Nuestro enemigo no somos nosotros, sino aquellos que pretenden arrebatarnos los que nos pertenece. Contra ellos tenemos que estar todos unidos y no divididos entre nosotros con actitudes anti patria como las sucedidas aquí quemando nuestra bandera, la que defendidos con honor en Malvinas ¿qué no pasa a los argentinos? Se preguntó Pablos. Por su parte Santiago Rodríguez, ex combatiente que reside en EL Bolsón señaló: "Esas actitudes nos llevaron a agruparnos para repudiar el accionar de estos inadaptados y apátridas, por esa bandera que amamos y que en el año '82 nos costó tanto defender", estacó.

En relación al pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado, coincidieron en que "el reclamo es justo y nosotros también pedimos que aparezca y se aclare esta dolorosa situación".



AM/Limite42 ) "Todo reclamo es justo pero de ninguna manera rompiendo nuestras insignias o pintando las paredes del pueblo, dijo Rodríguez a los medios: "Esto nunca tuvo que haber pasado, lastimó nuestro corazón y los culpables merecen un castigo". (

----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html