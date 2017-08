LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL BOLSÓN: GRAVE ACCIDENTE EN LA RUTA NACIONAL 40 A BARILOCHE Posted: 13 Aug 2017 09:12 AM PDT EL SINIESTRO FUE FRONTAL ENTRE UN ÓMNIBUS Y UNA CAMIONETA PRODUCTO DE LA INTENSA NIEVE En horas de la mañana de hoy se reportó un accidente automovilístico en la ruta nacional 40, a la altura del sector denominado Pampa del Toro y la Veranada. Por causas que las autoridades tratan de establecer, chocaron de frente un ómnibus y una camioneta Fiat. Los conductores de ambos vehículos quedaron atrapados en sus habitáculos.

Si bien no se reportaron datos precisos, se pudo conocer que no hubo víctimas fatales. El cuerpo de bomberos de Bariloche trabajaba hasta hace minutos, para sacarlos del habitáculo. Por su parte, gendarmería nacional procedió a cortar la ruta para trabajar en el lugar del siniestro, lo que produjo una importante cantidad de vehículos que esperan se libre al tránsito la ruta que une nuestra localidad con San C. de Bariloche. Ampliaremos...

EL ESTADO DE LA RUTA

En su habitual parte sobre el estado de la ruta que emite la delegación rionegrina de Vialidad nacional, indica que la cantidad de nieve acumulada obliga a utilizar cadenas, ante los tramos de altura donde se acumula la nieve.

Por lo tanto se solicita "extrema precaución con uso obligatorio de cadenas. Tramos con acumulación de nieve y formación de hielo", señala el parte.



Resaltando que "Por siniestro vial entre La Veranada y Pampa del Toro la traza está cortada. Gendarmeria Nacional y bomberos trabajan en el lugar del hecho. Equipos viales se encuentran en el recorrido realizando tareas de despeje". (AM/Limite42)







