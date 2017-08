LIMITE42º Paralelo de Noticias

GUALEGUAYCHÚ: ALLANAMIENTO EN PUEBLO BELGRANO PARA BUSCAR A SANTIAGO MALDONADO Posted: 09 Aug 2017 07:30 PM PDT FUE A PARTIR DE EL TESTIMONIO DE UN CAMIONERO En el diario digital ElDíaOnLine de Gualeguaychú publicó una noticia donde se indica que "Efectivos policiales buscaron al joven desaparecido desde hace más de una semana luego de un operativo de Gendarmería en Chubut. Un camionero dijo que lo trasladó por las rutas de Entre Ríos. Y una vecina de la ciudad dijo que lo vio en un colectivo de la Línea 2". Divulgan imagen tomada de la cámara de seguridad de un kiosco de Gualeguay (Foto gentileza Facebook) Según fuentes policiales, efectivos locales realizaron un allanamiento en la localidad de Pueblo Belgrano, sobre todo en la zona del barrio ecológico, para buscar a Santiago Maldonado, el joven cuyo paradero se desconoce hace 8 días luego de un operativo de Gendarmería durante una protesta de la comunidad mapuche en Chubut.

El operativo se desató luego de que un camionero de Entre Ríos denunciara ante la policía local haber trasladado "como mochilero" a una persona parecida a Maldonado. Pero también por el testimonio de una vecina local, que afirmó haber visto a una persona de similares características a Maldona en el colectivo de la Línea 2 y que dicho sujeto se habría bajado en Viale y Fioroto, emprendiendo su marcha en dirección a la ruta 136.

A partir de la declaración del transportista, ahora es buscado en inmediaciones de Ceibas, Gualeguaychú y la costa del río Uruguay, en la provincia mediterránea, y de manera intensa en Pueblo Belgrano.

La denuncia que formalizó Pedro Miño, de 73 años, afirma que el domingo último "alrededor de las 9.30 aproximadamente, cuando transitaba por la ruta nacional número 12, a unos mil metros de Ceibas (en el tramo que la une con Gualeguay) un ciudadano le hace 'dedo' por lo que se detuvo y se ofreció a llevarlo".

Este testimonio fue el que tomó la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos para buscar al joven.

Según confirmó su titular, Favio Juriajura, esa denuncia no sería el único elemento con el que trabaja la policía. Se han sumado más testimonios y filmaciones que respaldan la exposición del camionero y dan cuenta de la presencia de un joven con características físicas similares a las de Maldonado.

Según la exposición de Miño, "el joven (que transportó) tenía 25 años de edad aproximadamente, pelo largo con rastas y abundante barba, con una contextura física delgada".

Agrega que el joven se trasladaba en bicicleta "y se le había roto el pedal y que, -según contó- venía desde el sur del país y se dirigía hacia Concepción del Uruguay", distante a unos 100 kilómetros del lugar donde el camionero lo contactó.

Miño ratificó en sede policial que el hombre que trasladó era Maldonado, a partir de tres fotografías que le mostraron al momento de su declaración, en la que además contó que el joven "se mostraba tranquilo, lúcido, ubicado en el tiempo y espacio y contento por el trato que recibió de parte de la gente de la zona".

Por su lado, Juriajura confirmó a que desde el domingo se busca dar con el paradero de la persona que tiene características muy similares a las de Maldonado, aunque aclaró que hasta el momento "no se puede confirmar que se trate de él".

"Trabajamos sobre la exposición que hizo Miño, que lo contacta en Ceibas entre la ruta 14 y la 12, y hemos sumado a eso numerosa información. Hay filmaciones de cámaras de seguridad y testimonios de otros vecinos que aseguran haber visto a una persona con características muy similares", precisó el jefe de Investigaciones local.

"El testimonio del camionero fue reforzado. Tenemos las declaraciones de varios vecinos que aseguran haber visto a una persona delgada, barbuda, con rastas, es un mochilero, que anda en bicicleta, con dos mochilas grandes. A pesar de las similitudes no podemos decir que se trate de la persona que se está buscando. Esa confirmación vamos a hacerla cuando podamos identificarlo, tomar sus huellas y trabajar con datos firmes", dijo Juriajura.

Precisó además que la búsqueda que comenzó el domingo se extendió a otras zonas de la provincia y, puntualmente, con más intensidad, sobre la costa del Uruguay "porque no descartamos que se haya ido a otra provincia o que, aún no esté al tanto de que se lo está buscando", evaluó.



