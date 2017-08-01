FERIADO 21 DE AGOSTO Tpte. La Golondrina

TRANSPORTE LA GOLONDRINA

INFORMA:


Líneas:
El Maiten y Cholila


FERIADO

21 de AGOSTO



SIN SERVICIO




TRANSPORTE LA
GOLONDRINA
INFORMA:

Línea:
Lago Puelo – El Bolsón


FERIADO



21 DE AGOSTO



SERVICIO CADA 2 HS


TRANSPORTE LA
GOLONDRINA
INFORMA:

SERVICIO URBANO:

BARRIO LUJAN –RADIO

NACIONAL

FERIADO
21 DE AGOSTO

SIN SERVICIO

TRANSPORTE LA
GOLONDRINA
INFORMA:

LINEA

MALLIN AHOGADO



FERIADO
21 DE AGOSTO

SIN SERVICIO

TRANSPORTE LA GOLONDRINA

INFORMA:


Líneas:
El Hoyo - Epuyen


FERIADO

21 DE AGOSTO


SIN SERVICIO