EXCLUSIVO LOS DATOS OFICIALES DE #ELBOLSON #PASO #ELECCIONES
SOLO RESTAN 4 MESAS.
444 Votos nulos
141 Votos en blanco
5 Votos recurridos
1 Votos impugnados
955 COALICION CIVICA - ARI
178 SOCIALISTA
4180 FRENTE PARA LA VICTORIA
243 IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO
2232 JUNTOS SOMOS RIO NEGRO
1299 CAMBIEMOS RIO NEGRO
435 FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
COMPILADO POR AMPM/DINDON FUENTE REsultados.gob.ar
LINK https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi8Nz3KzagW9OsARsDK_hYHbv5mzl_nuzjKksEcyl7g/edit?usp=sharing
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