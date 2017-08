Estado de Rio Azul | Defensa Civil - Departamento de Prensa MLP

LAGO PUELO: LA DIRECTORA DE DEFENSA CIVIL RECORRIÓ EL RIO AZUL

La directora de Defensa Civil de la Municipalidad de Lago Puelo, Adelina "Chila" Rodriguez, en la mañana del martes recorrió las zonas linderas al Rio Azul y comento que "si bien se nota la crecida del Río Azul, no existe peligro hasta el momento, no hay familias para evacuar y no se detectaron mayores inconvenientes" expresó la funcionaria municipal.

Además informó que se continuaran realizando el monitoreo diario del estado de los terraplenes de defensa en los distintos sectores de la costa del Rio Azul.