El Bolsón turismo

Ciclo sobre educación -Archivo fílmico pedagógico- Posted: 18 Aug 2017 07:07 AM PDT Sábado 19 de Agosto a las 16 hs Biblioteca Popular Lago Puelo Av. Los Notros y Las Margaritas

Junto a la Biblioteca Pedagógica N°7 invitamos a participar. Entrada libre y gratuita.

EL PROFESOR

Estados Unidos 2011

Palabras clave: neoliberalismo,relaciones intergeneracionales,

reformas educativas,identidad docente.

"Paso mucho tiempo tratando de no tener que lidiar…

de no comprometerme. Soy maestro sustituto.

No tengo responsabilidad real de enseñar.

La única responsabilidad es mantener el orden.

Asegurarme de que nadie se mate en la clase, y

después, simplemente se pasa a la próxima materia"

(Henry Barthes, el profesor). Esta frase al

comienzo de la película tan solo nos abre a un

abordaje que poco tiene de descomprometido;

más bien nos pone frente a un problema que no

implica solo al maestro suplente sino a la escuela

en su conjunto.

Del dossier del Archivo fílmico pedagógico de la Nación.