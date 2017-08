El Bolsón turismo

"Me Enamoré de un Fantasma" Posted: 04 Aug 2017 06:53 AM PDT Lunes 7 de Agosto "Me Enamoré de un Fantasma"

Proyección de una película de Cecilia Lagar. Horario: 19:30 Hs. ¡Entrada libre y gratuita! Lugar: Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario El Bolsón