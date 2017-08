El Bolsón turismo

Cine en la biblioteca Posted: 25 Aug 2017 07:42 AM PDT Todos los viernes de Septiembre a las 19 hs Biblioteca Sarmiento Av. San Martín y Roca

Volvemos durante SEPTIEMBRE con CINE DE ANIMACIÓN! Cortos y largometrajes animados con distintas técnicas. Nos vemos en la biblio!



Pompoko

Título original: Heisei Tanuki Gassen Ponpokoaka

Año: 1994

Duración: 119 min.

País: Japón

Director: Isao Takahata

Productora: Studio Ghibli

Género: Animación. Fantástico. Comedia. Drama | Animales. Naturaleza

Sinopsis



Ante la inminente destrucción de un frondoso bosque cercano a una ciudad, cuyos dirigentes quieren construir en su lugar una urbanización, los mapaches que viven en el bosque intentarán sabotear la operación para así conservar sus hogares. (FILMAFFINITY)



Los extraños presagios de León Prozak

Año: 2010

Duración: 65 min.

País: Colombia

Director: Carlos Santa

Productora: Carlos Santa

Género: Animación | Cine experimental

Sinopsis



León Prozak le alquila a Mefistófeles su cabeza para proponer algunos números de Circo. Estas escenas, animaciones propuestas por diversos artistas plásticos, son el centro de la película, el placer de la pintura en movimiento. Las pinturas animadas tocan diversos temas que caracterizan a sus autores, como la política, en el caso de Zalamea o Adriana Espinoza quien hace retratos de desaparecidos. Rafael Dussan y Daniel Winograd se preguntan por el erotismo. Hay también arte abstracto con Edgar Álvarez, el raro humor expresionista con Loochkartt, o bien un tema místico como en los casos de Carlos Santa y David Manzur. Una variada paleta de autores que expresan su visión del mundo desde la pintura y el dibujo en el cine. (FILMAFFINITY)



Despertando a la vida

Título original: Waking Life

Año: 2001

Duración: 97 min.

País: Estados Unidos

Director: Richard Linklater

Productora: Fox Searchlight Pictures

Género: Animación. Drama | Cine independiente USA. Película de culto. Animación para adultos

Sinopsis



Un anónimo protagonista mantiene conversaciones con personas distintas que parecen entrar y salir de su vida arbitrariamente. Una frase, "dream is destiny" (el sueño es el destino), expresa la idea básica de la película: atreverse a entrar en el incontrolable mundo de los sueños, tan apasionante como inquietante y oscuro, y permitirse disfrutar al máximo del instante eterno que dura. (FILMAFFINITY)



El profeta

Titulo original: The Prophet

Año: 2014

Duración:

Paises: EE.UU., Canadá, Líbano, Qatar

Director: Roger Allers

Productores: Salma Hayek, Clark Peterson, Jose Tamez, Ron Senkowski

Género: Animación/Largometraje

Sinopsis

Una adaptación animada del libro escrito por el poeta libanés Gibran Khalil y que está dirida por Roger Allers (El Rey León 3: Hakuna Matata). La historia gira entorno al romance entre Kalima y Mustafa, un activista y poeta libanés que está en arresto domiciliario y que se enamora de la mujer que trabaja en su casa. Kamila tienen una hija rebelde que se llama Almitra y ambas se verán envueltas en distintas problemas para salvar a Mustafa del peligro de sus captores.

La actriz Salma Hayek (Abierto hasta el amanecer, Frida) ha coproducido la película y presta su voz a una de las protagonistas de la película, Kalima. Por otra parte, Liam Neeson le da vida al poeta mustafa en la versión inglesa.





Qué día tan hermoso!!

Título original: It's Such a Beautiful Day

Año: 2012

Duración: 62 min.

País: Estados Unidos

Director : Don Hertzfeldt

Productora: Bitter Films

Género: Animación. Drama | Comedia dramática. Animación para adultos. Cine experimental. Cine independiente USA

Sinopsis

"It's Such a Beautiful Day" es una película que recopila los tres cortometrajes de Don Hertzfeldt que forman la llamada "trilogía de Bill": Everything Will be OK (2006), I Am So Proud of You (2008) y It's Such a Beautiful Day (2011). La película fue estrenada en otoño de 2012 en numerosos festivales y salas de cine norteamericanas, recibiendo críticas favorables en medios como el New York Times, Variety o Hollywood Reporter. (FILMAFFINITY)