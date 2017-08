El Bolsón turismo

Renegada BairesComarcal Posted: 25 Aug 2017 08:15 AM PDT Viernes 1 de Septiembre SUM de FM Alas Padre Gutierrez y 25 de Mayo

Buenas!!! No se pueden perder este peñón que se nos viene!!!

Para comenzar el mes primaveral!!! Para comenzar a despedir el invierno!

A Facundo Gimenez ya lo estuvieron escuchando!!! Ahora lo pueden venir a ver y a escuchar! Está preparando tremenda tocada! Viene desde Buenos Aires a deleitarnos con su música!

A Chimango Dúo seguramente los conocen por separado. En esta ocasión, Andy y Alfred se convienten en Dúo.

No pueden decir que no les avisamos!!!

Vengan tempranito que comienza temprano y termina temprano!!!!

Los esperamos!!!!

La peña de los primeros viernes en el SUM de FM Alas!!

