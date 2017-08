El Bolsón turismo

Ciclo de Cine - Película The Way Posted: 22 Aug 2017 05:22 AM PDT

Miércoles 23 de Agosto a las 21:30 Earthship Patagonia Azcuénaga 754

Este miércoles estaremos proyectando la película The Way ( 2010 ) del director Emilio Estévez.. Invitamos a la comunidad del Bolsón para que asistan. Tendremos pochoclos y pueden traer sus bebestibles. Es a colaboración consciente.

¡Los esperamos!