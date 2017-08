El Bolsón turismo

"Te amo en el futuro" Posted: 18 Aug 2017 07:44 AM PDT Domingo 20 de Agosto a las 17hs Avenida Los Notros (ex Iglesia Betel) Lago Puelo Creación colectiva por el grupo teatral LOS IMPUNTUALES en la cual a un niño no se le explicó qué es el amor y lo irá descubriendo en el trayecto de la obra (infantil).Entrada a la gorra post-viaje al festival teatral GALPONEANDO en Luis Beltran, Rio Negro