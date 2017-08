El Bolsón turismo

Posted: 02 Aug 2017 08:49 AM PDT

Posted: 02 Aug 2017 07:12 AM PDT

CINE EN LA BIBLIOTECAen la Biblioteca Sarmiento de El BolsónAv. San Martín y RocaVIERNES 4 DE AGOSTO, 19:00 HSRojo como el cielo(Rosso come il cielo)Dir.: Cristiano BortoneItalia, 2006, 96'Idioma original. Subtitulada.Apta para todo públicoDrama | Discapacidad. Años 70En la Toscana de los años 70, el pequeño Mirco de 10 años es un gran aficionado al cine, pero a causa de un desafortunado accidente pierde la vista y la ley le considera un incapacitado para acceder a la escuela pública, por lo que sus padres se ven obligados a enviarlo a una institución. Allí, el niño encuentra un viejo grabador de bobina abierta y descubre que sólo con la utilización de los sonidos puede crear cuentos de hadas. A pesar de que la gente en el Instituto intenta hacerle desistir de su afición, Mirco irá convenciendo a otros niños ciegos para descubrir sus propios talentos. (FILMAFFINITY)Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_JKTG3CbslsLa entrada es a la gorra. Los esperamos!

Posted: 02 Aug 2017 06:59 AM PDT

Posted: 02 Aug 2017 06:51 AM PDT

Posted: 02 Aug 2017 06:47 AM PDT

Posted: 02 Aug 2017 06:44 AM PDT

Posted: 02 Aug 2017 06:38 AM PDT