El Bolsón turismo

Actividad Abierta y Gratuita Sanación Cuántica Posted: 03 Aug 2017 06:23 AM PDT Sábado 5 de agosto a las 16hs Lumina , espacio holístico Perito Moreno 2186 Esquina Güemes

AL SER UNA ACTIVIDAD ABIERTA Y GRATUITA (NECESITAS INSCRIPCIÓN PREVIA)





En un masaje aurico, que dura 7 a 10 minutos, se harmoniza el campo energetico y canalizan energias para autosanarse.



Terapia universal, apta para personas de todas edades, independiente de su estado de salud."



1. terapia universal, masaje aurico(gratuito):



Sanación Cuantica Sanatma Coradí ( SCSC)



"La sanación cuántica Sanatma armoniza las energías vitales de las personas mediante un masaje áurico con imposición de manos a corta distancia del cuerpo, sin tocarlo, actuando sobre 5 puntos de la anatomía profunda desde donde provienen todas las enfermedades. Es de rápida aplicación y de efecto duradero. Se aplica en 7 minutos y sigue actuando durante 14 días.

La Sanación Cuántica Sanatma es una terapia que no interfiere ni se opone a ningún procedimiento de salud o médico. Al contrario, estimula su más rápida recuperación. Se entrega sin ninguna discriminación social, política o religiosa. Se aplica en forma gratuita. Esta inserta dentro del trabajo altruista. No ausculta, no diagnostica, ni receta. Solo sana."



( Maestro Sulueco, fundador de la Obra Sanatma)



2. En una terapia individual se aplican y enseñan distintas tecnicas, segun la necesidad del sanando, por ejemplo:



- Visualisaciones

- Viajes interiores

- Meditación

- trabajo energetico y cuantico

- terapia primal

- respiración

- sanar relaciónes

- y otras,



que ayudan al sanando a



- tomar consciencia de las causas que crearon su situación actual,



- conectar con su sabiduria interior,



-descubrir su habilidad de sanarse.









KRISTIN HARTMANN,



-Nacida 1975 en Alemania,

-está practicando y entregando la Sanación Cuantica Sanatma Coradí (SCSC) desde el año 2010,

Se formó con el Maestro Sulueco , Gustavo Delgado, fundador de la Obra Sanatma



Para más información:

