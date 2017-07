LIMITE42º Paralelo de Noticias

LOS HECHOS DE INSEGURIDAD INDIGNAN CADA VEZ MÁS A LA SOCIEDAD DE EL BOLSÓN Posted: 08 Jul 2017 11:58 AM PDT ROBOS Y VIOLENCIA SON LA SOSPECHA DE ZONAS LIBRES El flagelo que producen los robos registrados en los últimos tiempos en El Bolsón, generan preocupación porque es ejercido en muchos casos mediante la violencia; los delincuentes someten a sus víctimas a los peores ensañamientos, cuando no seguido de muerte como en los hechos delictivos recientes que la justicia no ha resuelto. Quizás sea el peor momento que supera aquél julio de 2014, cuando la sociedad movilizada pidió seguridad. Tensión con la policía que no se le permitió ingresar al lugar del escenario del violento robo (Foto Río Negro) La inseguridad volvió a ser protagonista en la localidad, generando la lógica zozobra en la sociedad que vive cargada de indignación y con cierta paranoia ante la oleada incontenible de robos y hurtos registrados en comercios y fincas privada, mucho más por la falta de respuesta de los organismos competentes.

El feroz robo registrado hace días en una vivienda del barrio Los Abedules, donde los violentos ladrones sometieron a una septuagenaria atándole las manos con precintos y pateando su rostro y cabeza, robando hasta una caja fuerte, fue el detonante para que hoy la sociedad se interrogue cuál es el rol de la policía, la fiscalía local y la justicia barilochense.

El fuerte cuestionamiento del hijo de la mujer sometida a la violencia extrema, puso en sospecha los que "muchos sabemos" dijo, refiriéndose a "cierta connivencia policial" con los delincuentes. A su vez Mario Breide –de él se trata- , fue mucho más allá al centrar sus críticas a la fiscalía del Dr. Francisco Arrien, integrante del poder judicial, por la irresolución de hechos delictivos "sin esclarecer", sentenció Breide.

La andanada de hurtos, robos y saqueos más la violencia en hechos puntuales donde los delincuentes se alzaron con jugosas cifras, hace suponer que actúan a la luz de las ciegas estructuras de seguridad del estado, que lejos de velar por la ciudadanía derivan las horas "agente" en densos oficios y legajos que deambulan por los escritorios del poder judicial, luego de las horas testimoniales de victimas que terminan por reconocer que "no vale la pena denunciar", no sólo por la tardanza sino porque los botines de lo robado que nunca más se recuperarán.

En este sentido apuntaron las críticas de Breide, que no permitió actuar a la policía y a la fiscalía en el escenario del robo ocurrido en la vivienda de si madre en la calle Hernández al 800 de El Bolsón. Como una panacea, un consejo de seguridad sin reuniones, cinco cámaras dispuestas en la ciudad que no se sabe si cumplen el objetivo de la vigilancia efectiva, permite que todo ocurra como en las películas: sin control y sin esclarecimiento, que los robos sean en cualquier momento del día y que lo robado sea un difuso destino.

Otro tema puntual de El Bolsón es el consumo y venta de droga cuyo circuito descansa en la tranquilidad que no se realizan operativos de envergadura que demuestren a la sociedad el interés por querer terminar con el tráfico.

La reciente desaparición de un turista que es buscado convertía por estas horas un complejo puzle para los expertos, que de corroborarse que podría tratarse de Moreira Da Silva el turista portugués que se busca desde el pasado 16 de junio cuando salió desde el hospedaje céntrico de El Bolsón, abriría una serie de líneas investigativas que según señala, deberán hallar el hilo conductor relacionado con las drogas, aseguraron fuentes de la investigación.

Desde la cuenta tuiter, el perfil @EJERCITO BOLSONES mantuvo una pronunciada manifestación sobre el tema, que no prueba su contenido pero le infiere un sentido tremebundo a la situación relacionada con la inseguridad, que parece haberse disparado sin destino ni final.

Este peligroso combo de robos violencia y droga sin contención ni condena, pone en juego la sociedad en su conjunto haciendo peligrar la salud de los jóvenes tentados por el consumo, haciendo inevitables conjeturas y lecturas de la sociedad, que maneja la "sospecha generalizada" de lo que pareciera un entramado perverso, que incluiría a las líneas intermedias comprometiendo a los responsables de las instituciones. Esto es lo que se viraliza por las redes sociales de manera contundente como imparable, quizás con el profundo deseo que todo termine de una vez.

No es menos pavoroso el letargo silente del poder político que genera otra impotencia en la ciudadanía, que terminaría claudicando en su demanda por la falta de acciones y respuestas a los hechos de inseguridad.



(Angel Morales/Limite42) Sería como ganarle al cansancio para que todo siga como si fuera un ritmo normal, concatenado al espectro nacional que vive el país. O quizás, sea también una forma de impotencia no saber cómo abordar este flagelo, ni cómo seguir la lucha para terminar con este desquicio social de una delincuencia que le roba al que labura.

