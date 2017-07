LIMITE42º Paralelo de Noticias

CRECE LA INSEGURIDAD EN EL BOLSÓN Posted: 05 Jul 2017 04:53 PM PDT ESTA MAÑANA CASI MATAN A UNA ANCIANA PARA ROBARLE EN SU CASA Un violento robo sufrió una septuagenaria en su propio domicilio de Hernández al 800, al ser reducida, maniatada y golpeada salvajemente en el rostro y la cabeza por dos personas "muy bien vestidos" dijo su hijo a la prensa, que ingresaron a su casa con fines de robos mediante el engaño de buscar alquilar. La finca donde ocurrió el asalto (Fotografía gentileza F.B.)

Margarita Sarquís (78), se hallaba sola en ese momento cuando personas ignoradas ingresaron mediante el artilugio de hallar alquiler.

El hijo de la víctima, Mario Breide, conocido empresario y ex intendente de la localidad de El Hoyo, se quejó ante los medios al manifestar su indignación: "Acá se conocen a los delincuentes pero no se hace nada", dijo para luego disparar que "la fiscalía local ante una ola de robos ocurridos no ha esclarecido ninguno".

Luego fue más allá al resaltar que el problema "es la droga, la falopa", para poner en contexto la fisonomía de los delincuentes: "no es gente pobre que necesita robar para vivir; son lo que andan en la droga, en la falopa, pertenecen a sectores conocidos", expresó con vehemencia ante los medios locales.

La septuagenaria mujer debió ser hospitalizada para las atenciones luego de haber sufrido golpes y lastimaduras, especialmente en el rostro, la cabeza y en las manos donde los asaltantes le pusieron un precinto.

De acuerdo con las declaraciones de su hijo, los malvivientes se alzaron con una caja fuerte y pertenencias personales como elementos de valor.



#Limite42 Una ola de robos a comercios y a fincas privadas de El Bolsón preocupa a la sociedad. En la fecha, se le sumó a la larga lista de hechos, el más cruento de los casos ocurrido a pocas cuadras del centro de la localidad.





