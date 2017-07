LIMITE42º Paralelo de Noticias

BUSCAN INTENSAMENTE A UNA JOVEN DE 15 AÑOS Posted: 30 Jul 2017 04:11 PM PDT ORIUNDA DE NEUQUÉN, FUE VISTA POR ÚLTIMA VEZ EL VIERNES A LAS 18 Milagros Vivanco es una joven de 15 años que desapareció el viernes por la tarde en Neuquén Capital. Sus familiares y amigos la buscan desesperadamente sin tener ninguna hipótesis sobre qué pudo suceder con ella. La adolescente, oriunda de Neuquén, fue vista por última vez el viernes a las 18 cuando salió de su casa rumbo a una iglesia. "No sabemos nada de ella y esperamos cualquier ayuda", aseguró Grecia, su madrastra

Milagros tiene el pelo lacio teñido de rubio. No usa aros ni cadenas y no posee tatuajes. Vestía zapatillas negras, calzas negras rotas en las rodillas y una campera negra. Al momento de su desaparición llevaba una mochila rosa con dos bolsillos con tachas.



Se solicita que cualquier dato que pueda ser útil para su búsqueda sea informado a la comisaría más cercana o a los teléfonos 0299 155328741 o al 0299 156552513.





