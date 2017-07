LIMITE42º Paralelo de Noticias

MARTIN FIERRO PARA EL PROGRAMA “APAGA LA LUZ Y VERÁS” DE ADIVI EL BOLSÓN Posted: 29 Jul 2017 12:10 PM PDT EL GANADOR DE LA ESTATUILLA 2016 EN EL RUBRO RADIO DEL INTERIOR ES PARA..! sta noche a partir de las 21 hs la televisión pública transmitirá de manera directa desde el Hotel Amerian la entrega de los premios Martín Fierro Federal, correspondiente a las producciones del año 2016 en los rubros Televisión y Radio de la Argentina el programa "Apaga la Luz y verás" que conduce Analía Romero y produce Patricio Soto, ternado para la prestigiosa estatuilla.

Quizás la noticia no tendría la transcendencia si no fuera que en la nómina de los ternados en el rubro Radio, esté el programa "Apaga la Luz y verás", que conducen Analía Romero con producción de Patricio Soto, de la Asociación de Discapacitados Visuales ( ADIVI) de El Bolsón.

La transmisión en vivo y en directo por la TV Pública con la conducción de Teté Coustarot desde el centro turístico de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero tendrá su noche de gala se otorguen las estatuillas Martín Fierro que se dirimirá entre 19 rubros, mientras que por la pantalla chica competirán 18.

En diálogo con #Limite42 Analía Romero destacó que "esto es un sueño; no lo podemos creer. Cuando me llamaron desde APTRA para decirme que estábamos nominados en las ternas como radio del interior, me causo gracia pero después de dijeron que era muy en serio".

El jueves al mediodía Patricio Soto (productor y conductor también) junto a Analía Romero emprendieron el rumbo hacia Santiago del Estero, viaje que fue posible por el aporte del poder ejecutivo municipal local, que en la figura del propio intendente Pogliano, les fueron otorgados los pasajes de ida y vuelta para que la dupla esta noche disfrute de la fiesta.

En el almuerzo realizado hoy, los representantes de El Bolsón estuvieron de la entrega de los diplomas que dejan constancia que ADIVI con su diploma esta noche participará de la entrega de las estatuillas.



11 en el género SERVICIOS. La terna está integrada por: Apaga la luz y Verás (Patagonia Andina – El Bolsón, Río Negro); Mayormente (Radio Inolvidable de Mar del Plata, Mar del Plata, Buenos Aires), y Somos lo que Hacemos (WOX Radio – Rosario, Santa Fe). #Limite42 Hoy se entregaron los diplomas (foto) y Adivi ocupa el puesto. La terna está integrada por:(Patagonia Andina – El Bolsón, Río Negro); Mayormente (Radio Inolvidable de Mar del Plata, Mar del Plata, Buenos Aires), y Somos lo que Hacemos (WOX Radio – Rosario, Santa Fe).







