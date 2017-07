LIMITE42º Paralelo de Noticias

SABBATELLA APELÓ ANTE LA NULIDAD EXPRESADA POR LA JUNTA ELECTORAL Posted: 02 Jul 2017 01:35 PM PDT "PODRÍA SER CANDIDATO DE LAS P.A.S.O. EN RÍO NEGRO" Con el fin de lograr la oficialización de la lista cristinista en las PASO de Río Negro, Mario Sabbatella presentó la apelación e hizo referencia a la idéntica situación sufrida por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el PJ bonaerense. "Estamos en carrera. Esperamos poder participar de las PASO y ser la lista cristinista que el pueblo desea ver en acción" expresó el Pre Candidato a Diputado Nacional Mario Sabbatella.

La lista que encabeza Mario Ernesto Sabbatella Pre Candidato a Diputado Nacional para las PASO dentro del FpV Unidad Ciudadana, presentó un recurso de apelación en el Juzgado Federal de Viedma, para revertir la nulidad expresada por la Junta Electoral.





Dentro de dicha apelación, fue presentado un recurso de inconstitucionalidad del proceso por detectar exceso de requisitos para las listas intervinientes. Esto encuentra su basamento en que las normas impuestas corresponderían a elecciones internas del Partido Justicialista, y estarían siendo extrapoladas a esta elección de las PASO, siendo que las PASO son de carácter nacional y no intra partidarias.





Al respecto Sabbatella hoy en diversos medios amplió que "Hay una norma para la junta de avales que implica certificar la firma, es decir demostrar ante la autoridad competente que estás firmando de buena voluntad, con DNI. Este paso de la certificación lo hemos declarado como un "exceso de rigurosidad" ya que nada indica que se deba extrapolar a las elecciones de carácter nacional de las PASO, que tienen su propia reglamentación. Sin embardo tuvimos que realizar la junta de avales bajo este exceso de norma, y en varias ciudades el afiliado no ha encontrado una comisaría ni un juzgado de paz que le certifique la firma, esto pasó sobre todo en Allen y en General Roca con la totalidad de los avales. Estuvimos 5 días hábiles buscando donde hacerlo. Vimos desde Juzgados de Paz que nos habilitaban una sola hora al día para hacerlo (en horario laboral por supuesto) hasta comisarías donde se pasaban la pelota y nadie certificó".





Por lo tanto se considera que ciertas sobre exigencias limitan la participación democrática sumando excesivos requerimiento que no existen en la Ley Nacional de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.)







A pesar de lo mencionado, manifestaron que la presentación de avales excede sobradamente lo requerido (total de 1295 avales). La notificación de nulidad de la lista presentada por la Junta Electoral, se funda en la existencia de avales inválidos, pero esa generalidad no explicita ni la cantidad, ni los motivos de invalidez. Afirman en dicha notificación que tras la invalidez de los avales, la lista no llegaría a los 921 avales necesarios.( PrensaOficial



