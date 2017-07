LIMITE42º Paralelo de Noticias

LA FAMILIA DEL TURISTA PORTUGUES DESAPARECIDO EN EL BOLSÓN PUBLICÓ UNA CARTA Posted: 25 Jul 2017 12:33 PM PDT CUESTIONAN A LA POLICÍA Y A LA FISCALÍA POR "ESCONDER LAS PISTAS, FALSIFICAR LAS PRUEBAS, Y OCULTAR A UN CRIMEN" En una carta publicada en sitio Facebook de diario NoticiasDelBolsón, la familia de Nelson Moreira Da Silva, desaparecido aquí, hacen serios cargos y manifiestan su honda preocupación ante la tardanza de las pruebas, del ADN cuyas muestras fueron extraídas del cuerpo hallado descuartizado en un campo de El Bolsón y que definirían las demás pruebas que indicarían en "90 por ciento" que son las pertenencias del turista extraviado: "la familia no tiene ningún elemento para decir si Nelson Moreira Da Silva está vivo o muerto", resaltan. Y apuntan a que "la tardanza" de la investigación, como así de los resultados del ADN, sería propia de "la policía" y la "fiscalía" por "no querer ocuparse del caso y ayudar a una novia y a una familia desesperada definiría la identidad del cuerpo". El lugar donde se hallaron los restos humanos y que la justicia aún investiga su identidad (Foto Gentileza) El texto, sufre en la sintaxis la traducción al español, más bien sencilla, pero claramente abre las puertas de lo que podría considerarse un caso nacional de índoles diplomáticas al indicarse en la misiva que los familiares de Nelson, Da Silva Alcindo Ascencao, tomaron "contacto" con la "Embajada de Portugal el 19 de junio, por teléfono. Así que el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron el 24/06, que mandó una respuesta el 12/07". No se dan detalles del contenido de la respuesta. Mientras en El Bolsón difundiéndose el aviso de búsqueda para dar con el paradero de Nelson Moreira Da Silva.

LA CARTA





Da Silva Alcindo Ascencao (padre de Nelson) y Da Silva Daniel (hermano menor) llamaron a la policía local el 18/06/2017 para señalar la desaparición. La policía les dijo que va a hacer varias cosas: patrullas, perros, avisos de búsqueda. La familia viajó en el Bolsón el 18 de junio e hizo una declaración, pero por falta de dinero tuvo que volver a Francia el 06/07/17.

La familia contactó también la Embajada de Portugal el 19 de junio por teléfono así que el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron el 24/06, que mandó una respuesta el 12/07.

Muy rápidamente, la familia y la novia del desaparecido se enteraron de malas prácticas en la acción policial: la policía tomó toda las cosas de Nelson en la familia que ha acogido al padre y hermano de Nelson (Fabiana Lezcano y Mariano Gonzalez) el día después de su vuelta a Francia el 06/07, sin informar la familia, aún que no es lo que la policía tiene que hacer en caso de una desaparición.

La primera patrulla fue hecha el 4 de julio, o sea 20 días después de la desaparición de Nelson, en un pueblo de montaña en pleno invierno austral. ¡El fiscal Francisco Arrien llamó a la novia desesperada el 13 de julio, o sea casi un mes después de la desaparición!

Las informaciones que dio la policía a las cadenas de noticias (vídeo del 21/06 en Youtube Ahora la búsqueda es por un franco-portugués) son confusas (confusión con un turista brasileño que desapareció casi al mismo momento), cuando no, fueron puras mentiras (dijeron que Nelson llegó en el pueblo desde una semana cuando él llegó dos días antes, dijeron que era un clandestino y/o un traficante). La familia tuvo que llamar todo el tiempo para tener noticias, la policía la mantuvo en ignorancia.

El 07/07 un cráneo "non-identificable" y piernas fueron descubiertos en El Bolsón. La familia aprendió la noticia a través de las noticias locales, que ya todas dicen que es él: la policía no les informó. La novia de Nelson, Charline Godart, llamó al fiscal que le anunció que piensa a 90% que el cuerpo es el de Nelson y que la hipótesis privilegiada es la del accidente, aunque la muerte tuvo que ser violenta para que el cuerpo sea en un estado tan dañado.

El fiscal dijo también que los análisis ADN serán disponibles dentro de 7 hasta 10 días, aunque el cuerpo no tiene huellas digitales y por eso la demora es de 45 días según los profesionales del forense. Además, el fiscal dijo que la autopsia no está totalmente hecha pero que no dio nada (no se sabe si este cráneo fue cortado, comido, quemado). La cara del cráneo no tiene pelo facial, aunque Nelson tenía una larga barba.

La única prueba que el fiscal mandó a la familia es una foto de uno de sus dos teléfonos móviles. No están sus papeles, ni su mochila, su pullover o su remera. El fiscal afirmó que han también encontrado el jean, los zapatos y el Tshirt de Nelson a la familia, sin mandar fotos.

La mujer de Nelson ha pedido la foto de los pies de la víctima para enterarse si es o no es Nelson. El fiscal aceptó el pedido y le dijo que le va a mandar fotos en la semana. Ahora, el fiscal se fue de vacaciones y ninguna foto fue mandada a la familia para identificar el cuerpo, que sean fotos de la ropa o de los pies que, según el fiscal, están conservados.

Hoy en día, el 20/07, la familia no tiene ningún elemento para decir si Nelson Moreira Da Silva está vivo o muerto. Siguen con las búsquedas.

Nelson es todavía un desaparecido y la policía argentina parece, a lo mejor, no querer ocuparse del caso y ayudar a una novia y a una familia desesperada, y a lo peor, esconder las pistas, falsificar las pruebas, y ocultar a un crimen. ¿Porque?

El 14 de junio pasado, Nelson Moreira da Silva, 35 años, ciudadano portugués y residente en Francia desde hace 30 años, desapareció en El Bolsón, Río Negro. El vino como mochilero el 12 de junio en Bariloche, en avión, antes de ir hasta El Bolsón el mismo día. Allá, fue alojado por Fabiana en el Joy Hostel. Dejó sus cosas antes de irse a caminar en la ciudad, solamente con su ropa, una pequeña mochila Eastpack de color kaki y un bolso negro que contiene sus papeles franceses y portugueses así que sus dos teléfonos.