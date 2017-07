LIMITE42º Paralelo de Noticias

ADVIERTEN SOBRE TEMPORAL DE FUERTES VIENTOS Y NEVADAS Posted: 22 Jul 2017 11:47 AM PDT PREVÉN IMPORTANTE ACUMULACIÓN DE NIEVE El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre los alertas meteorológicos de fuertes vientos y nevadas que afectarán la zona. Los vientos intensos del Nor-Noroeste y luego del oeste podrían alcanzar velocidades entre los 40 y 75 km/h, con ráfagas de hasta los 100 km/h. El parte indica que estas condiciones, según pronósticos, que se mantendrán hasta la tarde de este domingo 23.

También señala que "el persistente ingreso de aire frío a la zona a partir de hoy sábado y hasta el próximo jueves 27/7, provocarán nevadas intermitentes, algunas muy fuertes", en la que se "prevé que durante este periodo se lleguen a acumular entre 15 y 60 centímetros de nieve, pudiendo, en forma puntual, alcanzarse hasta los 75 centímetros en determinados sectores".



Desde la Subsecretaría de Protección Civil, Patricia Díaz confirmó sobre los alertas meteorológicos elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional de fuertes vientos y nevadas que afectarán la zona.

Por su parte, la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, informó sobre el ingreso de un sistema frontal que provocará lluvias y nevadas con períodos ventosos en el norte de la Patagonia.

Durante este fin de semana ingresará un aire frío con lluvias y nevadas en la región cordillerana oeste de Chubut, Río Negro y provincia del Neuquén, por la tarde del sábado, esperándose períodos de viento con ráfagas fuertes en cordillera y región sur rionegrina, centro de la provincia del Neuquén, Piedra del Águila, Chocón, Zapala. Probabilidad de viento blanco en montaña.

En el oeste de Chubut, oeste de Río Negro y centro sur de la cuenca del Collon Curá en Neuquén, con mejoramientos temporarios, las precipitaciones se mantienen durante la próxima semana.



Ante esto, la Subsecretaría de Protección Civil recuerda ante contingencias climáticas las siguientes RECOMENDACIONES:

* Circular con cubiertas para nieve/hielo y cadenas en las circunstancias que se requiera.

* Extrema precaución al circular, máquinas y obreros trabajando en distintas zonas de la ciudad en el Operativo Invierno.

*Ingresos y egresos a la ciudad transitables con extrema precaución obligación utilización de cadenas.

*Rutas con extrema precaución, obligatorio portar cadena.

* TUP funcionando de acuerdo a respectivos diagramas de frecuencia, algunos con demoras.

*Si no es imprescindible, no utilice vehículos particulares, haga uso del Transporte Urbano de Pasajeros.

*Al circular, mantenga distancia de frenado y todos los pasajeros deben utilizar cinturón de seguridad.

*Si eventualmente debe detenerse por desperfectos o accidente, señalice bien la zona, evite accidentes mayores.

*Esté atento a las señales de Policía y personal de seguridad.

*Consulte periódicamente los medios de comunicación para mantenerse informado del estado de calles y rutas.

*No obstaculice las vías deteniendo su vehículo sobre el asfalto.

*De ser posible, utilice solo las vías previamente despejadas.

*Por cualquier urgencia comunicarse a la línea gratuita de la Subsecretaría de Protección Civil, 103, con atención las 24 horas del día.



