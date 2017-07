LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL SECRETARIO GENERAL DE UPCN DENUNCIÓ Y CRITICÓ CON DUREZA A LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS Posted: 21 Jul 2017 02:44 PM PDT PARA SCALESI "HAY MÉDICOS QUE GANAN HASTA $ 160.000 POR MES SIN PAGAR GANANCIAS " El diario digital NoticiasRioNegro publicó hoy declaración del secretario general del UPCN, Juan Carlos Scalesi, quien declaraciones a FM De La Costa, denunció y criticó con dureza a muchos de los médicos que trabajan en los hospitales públicos por la manera en que estos prestan su servicio como profesionales de la salud: "Hay médicos que cobran 160 mil pesos por mes en el hospital, y no cumplen horarios, no me callo porque esto es muy injusto", aunque luego aclaró "no todos, por supuesto".

Meses atrás Scalesi había manifestado su preocupación cuando se estaba negociando la cuestión salarial de los trabajadores de la salud de la ley 1844, al señalar que "lamentablemente se está armando una diferencia entre los trabajadores de la salud y quienes tienen el título, los profesionales".

Luego del tiempo transcurrido, Scalesi decidió redoblar la apuesta contra los médicos y no escatimó información al medio radial para denunciarlos.

"Quiero decir algunas cosas que las tengo 'atragantadas' y debo largarlas, comentó el gremialista: "Los trabajadores del hospital están muy molestos porque un enfermero o cualquier trabajador que superó los 35 mil pesos paga impuesto a las ganancias. En cambio en Río Negro hay médicos que cobran 160 mil pesos por mes en el hospital público, no cumplen horarios y no pagan este impuesto. No me callo porque esto es muy injusto", precisó.

"Me parece que en cualquier momento el gobierno va a correr un riesgo muy caro por esta situación, y quienes no pagaron también. Creo que están tirando mucho de la cuerda y en algún momento se va a cortar", sostuvo el referente de UPCN.

Al detallar la manera en que los médicos, aunque aclaró -"no son todos, pero si la mayoría"- desarrollan su tarea en el hospital público manifestó.

"Lo más triste de todo es que algunos de los que cobran la cifra que mencioné no son 'full-time'- tiempo completo- sino 'par time', medio tiempo"-. Esto es muy largo pero hay que empezar a poner las cosas claras. El médico debe cumplir 24 horas de trabajo, pero se toma las 8 de la guardia que tiene, para atender consultorio, entonces hace 16 horas de guardia, no 24 como debería ser. No hay ningún médico que trabaje 8 horas en el hospital público de Río Negro", afirmó Scalesi.

Entre otras de las irregularidades que nota, mencionó: "No dan los turnos que corresponden. A esto no le veo una solución, estos temas deben ponerse en la mesa y ser discutidos".

Sin distraer el objeto de su denuncia en el medio radial, el secretario general de UPCN expresó, "es inentendible que alguien que tiene un título, una profesión y que todos lo necesitamos, se abuse de esta forma. Claro, después no hay no hay soluciones para conseguir indumentaria o pagar unas horas extras".

Scalesi comparó lo que percibe un enfermero al subir a una ambulancia para acompañar un traslado, con lo que cobra un médico por la misma tarea: "quien debe conducir la ambulancia o una enfermera que sube a la misma para acompañar a un enfermo, percibe un pequeño viático de 400 pesos, más o menos. En tanto un doctor por subir al mismo vehículo un día feriado, cobra 12 mil pesos y si es una jornada laborable, percibe 7 mil quinientos", afirmó.

Si bien el gremialista reconoció "entendemos los estudios realizados por estos profesionales y sé que no todos son iguales, pero cuando vemos que el gobierno va aponer un acento muy fuerte sobre el ausentismo de los docentes, debería hacerlo también sobre los profesionales de la salud".



Para finalizar -por si no se entendió bien- Scalesi aclaró, "hay abuso por parte de los médicos, no son todos por supuesto, pero si la mayoría. Esto es plata de todos los rionegrinos", finalizó.





