LIMITE42º Paralelo de Noticias

Posted: 20 Jul 2017 04:41 PM PDT LA EMOTIVA CHARLA DE MAURICIO MACRI CON EL PAYASO SANTIAGO



"Le escribo desde Pehuajó , Bs. As., mi nombre es Santiago, y el motivo del mensaje es contagiarle la esperanza de un productor ganadero. Yo soy (P. P. P) padre de familia, productor ganadero y payaso. Si si, mi primera profesión durante la mitad de mi vida, fue contagiar sonrisas y llevar una esperanza a miles de niños y enfermos en muchos hospitales del país durante 22 años. La solidaridad salva vidas y el compromiso por el otro, nos hace mejores y eso me acompaño desde siempre", decía el primer párrafo de la carta que un productor bonaerense le escribió a Mauricio Macri que lo llamó por teléfono donde mantuvieron una divertida y emotiva charla.



"Hoy tengo 43 años y soy papa de tres niñas, soy ganadero pequeño pero porfiado por defender la vida, ser ganadero implica tener esperanza a full, yo acompaño a nacer una ternera hoy, y ya me la imagino madre dentro de tres años, usted está en ese camino, en el de inculcarnos a todos que hay esperanza y siento que irremediablemente el camino es ser solidarios unos con otros, puedo entenderlo Señor Presidente, usted ve tres años adelante no hoy", agregaba la misiva de Santiago que se mostró sorprendido ante el llamado del Presidente, a quien le sacó más de una sonrisa durante la comunicación, que fue compartida a través del perfil de Facebook de Macri.

"Ánimo Señor Mauricio!!! yo empecé con mi esposa cuidando mis vaquitas, día y noche para aprovechar las amplias banquinas a la vera de los caminos donde hay pasto que nadie aprovecha. Hoy de eso hace 12 años y me siento orgulloso de haber perseverado, hoy tenemos nuestras propias madres fruto de esperar con paciencia y trabajar todos los días", seguía el texto y agregaba: "Es lamentable, nosotros vivimos en un pueblo que está dominado por un ultra k lleno de odio, que nos persigue y nos aprieta si hacemos algo por el otro, pero nada es para siempre y nos sobra esperanza!!! Ánimo Señor Presidente!!!"

EL VIDEO













































