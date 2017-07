LIMITE42º Paralelo de Noticias

Pura: Seguiré asumiendo la prisión política con dignidad, llamando y aportando al levantamiento de nuestro pueblo, no se debe ceder en la lucha ni decaer la moral por más hostilidad que el winka plantee. No somos empresarios para negociar nada, menos aún le faltamos el respeto a la memoria de nuestros caídos, la violencia política no debe ser monopolizada solo por el estado opresor, es derecho la rebelión ante tanta represión e injusticia y más aun siendo un pueblo ocupado. Continuaremos profundizando la conciencia y el accionar hasta expulsar a las represas de Pilmaiken y a Benetton de Curamapu, para luego avanzar hasta nuestra liberación total en todo el wallmapu.

Regle: Tanto Pilmaiken como Curamapu son territorio mapuche del Puelwillimapu en conflicto con multinacionales, la Machi Millaray como yo, solo hemos representado el sentir y la cultura de un pueblo que se niega a morir con errores y aciertos, todo nuestro actuar se basa en una suerte de militancia política-filosófica integral desde la territorialidad y espiritualidad ancestral. Ambos estados y sus poderes deben comprender que la solución es política, no judicial, ni represiva pero en tal caso deben reconocer que no se trata de persecución por delitos comunes, sino que por hechos que se enmarcan dentro de un contexto de violencia política histórica entre empresas- latifundios- estados y nuestras comunidades y organizaciones. Frente a sus policías y grupos paramilitares nuestros kona y weichafe hacen uso de la autodefensa y el sabotaje, pero no existe el terrorismo como táctica.

kla: En dicha audiencia se me notifica del motivo de mi reclusión basado en la captura aún vigente de la INTERPOL, sometiéndome a un nuevo juicio de extradición por los mismos motivos por los que pasé hace cuatro meses en la U14 de Esquel, donde el juicio concluyó en mi libertad y no extradición por parte del juez Guido Otranto proceso que continúa en la Corte, que es quien debe resolver antes del último paso el cual corresponde a cancillería, es decir una decisión política.

"En estas condiciones es inoficioso un pronunciamiento del tribunal sobre la cuestión que -como federal- promueven las agrupaciones impugnantes, en la medida en que a esta Corte le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual", afirmó la Corte en su fallo. Y agregó, siguiendo el argumento del procurador general de la Nación, que ésta es una "regla tradicional que viene aplicando" la Corte "cuando, como en este caso, no concurren circunstancias de excepción que justifiquen abordar las cuestiones constitucionales planteadas".

En cambio votaron de manera dividida en torno de las de Scioli y Massa y que tanto Corcuera como Munné entendieron que la prohibición establecida en el Artículo 73 de la Constitución de la Nación sólo rige para la simultaneidad en el ejercicio de cargo ejecutivo y legislativo y no en cuanto a las candidaturas. Sostuvieron que no podía exigírsele a la Justicia "desentrañar las intenciones, propósitos o planes" de los postulantes y que semejante "control preventivo de las conductas futuras" era algo "inimaginable en un Estado de Derecho". Su decisión fue cuestionada por gran parte del mundo académico.

En su fallo, los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné​,​ ratificaron por segunda vez el criterio del juez electoral de primera instancia, Manuel Blanco, respecto de la admisión de la candidatura a diputado por Buenos Aires del ex presidente Néstor Kirchner.

La semana posterior a las elecciones, Scioli anunció lo que se esperaba: que no iba a dejar la gobernación para ocupar la banca obtenida. "Sin duda alguna, el Ejecutivo provincial es donde siento que más puedo seguir redoblando los esfuerzos del plan que estoy llevando a cabo con mi vicegobernador", afirmó. A los pocos días, Massa dejó la Jefatura de Gabinete no para convertirse en diputado sino para reasumir como intendente de Tigre.

Un mes antes de las elecciones, la Cámara Nacional Electoral, había autorizado las postulaciones de los tres. Entonces, el tribunal entendió que no bastaba con que un candidato hubiera declarado públicamente que no planeaba ocupar su banca para prohibirle postularse, sobre todo si en la Justicia había sostenido lo contrario. Scioli y Massa habían informado que "eventualmente" ejercerían los cargos para los que se presentaban, y el tribunal interpretó que la eventualidad era "el resultado de la elección".

En julio de 2009, la Cámara Nacional Electoral avaló las candidaturas testimoniales. El Tribunal desestimó las apelaciones contra el fallo del juez Manuel Blanco que ya había dado luz verde a las postulaciones a diputados del ex presidente Néstor Kirchner, del ex gobernador Daniel Scioli; y del ex jefe de Gabinete, Sergio Massa. Fue a pedido del entonces diputado electo del Acuerdo Cívico y Social​,​ Ricardo Gil Lavedra​.​

Apenas comenzado 2009, el Gobierno de Cristina Fern​á​ndez de Kirchner vislumbraba un complejo escenario electoral con vistas a los comicios de mitad de término, en que se ponían en juego muchas de las bancas de su sector político, sobre todo después de la pelea por la recordada 125, resolución que terminaría por dividir a la sociedad argentina entre aquellos que apoyaban el modelo kirchnerista de aquellos que defendían el modelo agroexportador, principal sostén de la economía argentina. Para muchos se trató de una "Guerra gaucha", para otros de un "lock out" de las patronales. Desde el 11 de marzo hasta el 17 de julio de 2008 pasaron 129 días que terminó con el "voto no positivo" del ex vicepresidente Julio Cobos.