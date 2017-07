LIMITE42º Paralelo de Noticias

CONTINÚA SIN SOLUCIÓN EL PROBLEMA DE LA FALTA DE GAS Posted: 18 Jul 2017 02:06 PM PDT CAMUZZI GAS DEL SUR INFORMA A LA POBLACIÓN DE EL BOLSÓN En un comunicado de prensa a los medios de esta localidad de la empresa Camuzzi Gas del Sur, informa a la comunidad de El Bolsón que "como consecuencia de las intensas condiciones climáticas que afectan a la región y la alta demanda de fluido que se registra en toda la zona, se ha visto afectado el normal suministro de distribución de gas natural en la ciudad", señala a la vez que "solicita la colaboración" de la población en general apagando "todos los pilotos de los artefactos de gas que no se utilicen".

Camuzzi Gas del Sur informa a la comunidad de El Bolsón que como consecuencia de las intensas condiciones climáticas que afectan a la región y la alta demanda de fluido que se registra en toda la zona, se ha visto afectado el normal suministro de distribución de gas natural en la ciudad. Camuzzi Gas del Sur informa a la comunidad de El Bolsón que como consecuencia de las intensas condiciones climáticas que afectan a la región y la alta demanda de fluido que se registra en toda la zona, se ha visto afectado el normal suministro de distribución de gas natural en la ciudad.

Ante esta situación y teniendo en cuenta el estado operativo existente en el sistema de abastecimiento de gas natural, la compañía se ha visto en la obligación de tomar medidas conducentes a fin de mantener la seguridad del mencionado sistema y preservar la demanda residencial, entre otros consumos sensibles en la ciudad.

En ese marco, se ha procedido a interrumpir temporalmente el servicio en instituciones educativas, edificios de la administración pública —exceptuando centros asistenciales y de salud— y a los usuarios SGP de mayor consumo. Los alojamientos turísticos no se encuentran afectados por esta medida.

Camuzzi reitera la importancia de hacer un uso racional del fluido y solicita la colaboración de la población procurando:

➢ Apagar todos los pilotos de los artefactos de gas que no se utilicen. Apagar todos los pilotos de los artefactos de gas que no se utilicen.

➢ Reducir a 20 grados los termostatos de aquellos equipos que permanezcan encendidos. Reducir a 20 grados los termostatos de aquellos equipos que permanezcan encendidos. ➢ Calefaccionar sólo los ambientes que sean necesarios. Calefaccionar sólo los ambientes que sean necesarios.

➢ Reducir el uso de hornos de cocina al mínimo, puesto que consumen el triple que una hornalla. Reducir el uso de hornos de cocina al mínimo, puesto que consumen el triple que una hornalla.

➢ Evitar el uso innecesario de agua caliente. Evitar el uso innecesario de agua caliente.

➢ IMPORTANTE: Por razones de seguridad, nunca se deben usar artefactos de cocina como hornos y hornallas para calefaccionarse. Es necesario recordar también garantizar la correcta ventilación de aquellos ambientes calefaccionados. IMPORTANTE: Por razones de seguridad, nunca se deben usar artefactos de cocina como hornos y hornallas para calefaccionarse. Es necesario recordar también garantizar la correcta ventilación de aquellos ambientes calefaccionados.

Esperando una pronta normalización de la situación, la compañía se encuentra trabajando con las autoridades competentes para, de manera conjunta, llevar adelante las tareas de restablecimiento del suministro a los usuarios afectados una vez que el sistema se encuentre en las condiciones operativas necesarias.

Ante cualquier inconveniente solicitamos comunicarse con nuestros teléfonos de Emergencia:

0810-999-0810 0800-999-0810

Sobre Camuzzi Gas del Sur

Camuzzi Gas del Sur es la distribuidora de gas con mayor cobertura de operaciones en la Argentina. Distribuye gas desde el extremo meridional de la provincia de Buenos Aires, hasta las provincias más australes de la Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del fuego, región que aloja importantes centrales de generación de energía y de producción de hidrocarburos. Camuzzi Gas del Sur abastece a más de medio millón de viviendas de la región. Cuenta con más de 3.400 de gasoductos y ramales y 10.300 Km. de redes de distribución.





----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html