LIMITE42º Paralelo de Noticias

En El Bolsón y ciudades periféricas –sobre todo en áreas rurales-, las líneas de baja y media tensión cruzan bosques, se sumergen en terrenos donde la frondosidad de las arboledas complejiza el panorama todo el tiempo. Tanto es así, que desde el viernes a hoy se produjeron no menos de 200 contingencias, todas provocadas por caída de ramas y árboles en instalaciones de baja y media tensión.

Durante los últimos tres días, los operarios de la distribuidora EdERSA atendieron alrededor de 200 contingencias eléctricas, en medio de un temporal de nieve y frío récord, que por momentos no dio tregua. Desde el viernes la situación es realmente compleja en todas las ciudades cordilleranas de Río Negro y Neuquén.

