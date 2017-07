LIMITE42º Paralelo de Noticias

CONTINGENCIA CLIMÁTICA EN EL BOLSÓN Posted: 16 Jul 2017 10:02 AM PDT POR SEGUNDO DÍA EL CENTRO INVERNAL PERITO MORENO, NO ABRE POR FALTA DE ENERGÍA El diario Río Negro refleja en su edición de la fecha el perjuicio que genera la falta de energía eléctrica en el centro invernal Cerro Perito Moreno. La interrupción desde el viernes anterior y que EDERSA no ha resuelto, afecta a buena parte de la población rural de Mallín Ahogado, que por extensión alcanza al centro de esquí que ayer sábado había preparado la fiesta inaugural con la presencia del gobernador Weretilneck e invitados especiales, quienes producto de la intensa nevada no pudieron llegar a El Bolsón.

La tormenta de nieve que afectó a toda la región desde el jueves causó la interrupción del servicio de energía a buena parte del área rural de El Bolsón (El Manso, El Foyel y Río Villegas llevan 72 horas sin luz), y complicó también la provisión en el complejo de esquí del cerro Perito Moreno.

"Hoy otra vez no pudimos operar porque Edersa no nos garantiza el servicio", graficó el prestador turístico Miguel Sosa sobre la contingencia.

Agregó "el esfuerzo que está haciendo Vialidad rionegrina para mantener el camino" y "la gran cantidad de visitantes que tenemos de vacaciones en toda la Comarca Andina, donde el producto nieve es la principal atracción, pero es imposible hacer andar los medios de elevación sin energía".

Cabe destacar que el centro de actividades invernales cuenta con un equipo eléctrico autónomo, pero está reservado "exclusivamente para evacuar a la gente que este en la aerosilla en caso de un corte imprevisto", según se informó.

En un comunicado oficial, la concesionaria Laderas informó que "por razones ajenas a nuestra voluntad, y que son de público conocimiento, el centro de esquí del cerro Perito Moreno continuará cerrado hasta que se restablezca el servicio eléctrico público".

En tal sentido "es importante mencionar que una vez restablecido el insumo, los especialistas del complejo trabajarán en el reacondicionamiento y verificación de cada uno de los procesos, servicios y puntos estratégicos de la montaña a fin de garantizar la correcta atención de los esquiadores, pero fundamentalmente la seguridad de todas las personas que nos visiten", agregaron.

Esta madrugada hubo temperatura de hasta 14 grados bajo cero en la región, aunque ya sobre las 10 apareció el sol y tanto lugareños como turistas se aprestan a disfrutar un día despejado. Las alternativas son los paseos náuticos en el Parque Nacional Lago Puelo, El Bosque Tallado en las estribaciones del cerro Piltriquitrón y las visitas guiadas a las chacras de El Hoyo, donde sobresale la bodega "más austral de la tierra" de la firma "Patagonia Wines".

En tanto, esta tarde cierra la Fiesta del Invierno (de 16 a 20, en el polideportivo de El Bolsón, con entrada libre y gratuita). Habrá espectáculos en vivo con artistas locales, artesanías, aventuras de montaña, gastronomía, cervecerías, bienestar y espacio para niños. Hoy se presentan Teatro a la Carta; Repercúteme (encuentro de percusión y danza); tango con Ana Karla Romera; grupos de danzas folklóricas y cierre con muestra del arte con sonidos sagrados a cargo de Eiwa, vibración creativa del movimiento.

Ayer se lanzó en El Bolsón el programa "Río Negro, te cuida", que incluyó la entrega de chalecos, bastones led, linternas, camperas y remeras mangas largas para cada una de las ciudades y pueblos de la provincia.



Fuente: Río Negro



