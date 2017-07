LIMITE42º Paralelo de Noticias

El citado vehículo, conducido por un hombre domiciliado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que viajaba en compañía de un menor, en uno de los ingresos de subida a Villa Turismo denominada Los Ñires, producto del suelo resbaladizo por la intensa helada que por estas horas cae en la región (-5º), produjo el espectacular vuelco, que a pesar de fuerte golpe, sus ocupantes no sufrieron daños personales.

