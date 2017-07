LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL BOLSÓN: INTENSA NEVADA AFECTA SERVICIOS EN LA ZONA RURAL Posted: 14 Jul 2017 11:22 AM PDT INCONVENIENTES EN LA ELECTRICIDAD Y EXTREMAN MEDIDAS EN RUTA 40 A BARILOCHE Esta mañana el delegado regional de Defensa Civil, Hugo Fernández, informaba que en "la recta de El Foyel de la ruta nacional 40 entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche tres camiones de gran porte atravesados, interrumpían el tránsito", a la vez que solicitaba "extrema precaución" para quienes transitaran la ruta a esa hora, a la vez que reiteraba la sugerencia de "salir a la ruta sólo en caso de necesidad". Ruta nacional 40 tramo El Bolsón - Bariloche (Foto Gentileza V.R.) La zona andina nuevamente se ve afectada por otro temporal de nieve, con lluvias y viento. Una vez más los alerta meteorológicos para la región del SMN y de la AIC se reiteran, indicando un temporal de nieve, lluvias y viento que se extenderá hasta el domingo con bajas temperaturas, debido al ingreso de un frío polar proveniente del Pacifico.

Las autoridades competentes que regentean la ruta nacional 40 (Vialidad Nacional, Gendarmería y Seguridad Vial) solicitan con premura el tránsito de la ruta que une El Bolsón – Bariloche utilizando cadenas de manera obligatoria.

Camino al Cerro Perito Moreno hoy (Foto Gentileza S.M.)





Leandro Romairone, Jefe Operativo de Defensa Civil Municipal indicó en el programa Limite42AM FM 102.9 "que se han tomado los recaudos necesarios para atenuar las eventuales situaciones que pudiera generar una nueva tormenta", en relación a lo ocurrido en junio que generó el corte de la ruta, árboles y líneas de electrificación caídas como poblaciones rurales aisladas, que requirieron la intervención de los organismos nucleados en ese organismo.

Este mediodía, el área de Acción Social de la Municipalidad realizó un relevamiento en la zona rural indicándose que Mallín Ahogado se hallaba sin electricidad, siendo afectado el centro invernal Cerro Perito Moreno que no pudo operar, a poco de producirse la inauguración oficial este sábado 15.





COMUNICADO DE DEFENSA CIVIL

"La Delegación Andina y Línea Sur dependiente de la Dirección de Defensa Civil de Río Negro solicita a los señores conductores que se desplacen por la ruta nacional 40 en el tramo Bolsón- Bariloche, por las condiciones meteorológicas existentes, extremar las medidas de seguridad".

En tal sentido, se indica que "es obligatorio el uso de cadenas dado que la calzada se encuentra con hielo y nieve, especialmente en zonas donde no reciben radiación solar y cotas altas".

"Seamos responsables y evitemos accidentes", aconsejando que "si no es imprescindible evitar viajar y esperar la mejora de las condiciones atmosféricas y de mantenimiento de la ruta".

La Empresa Hidraco, junto a Vialidad Nacional se encuentra desplegadas con dos máquinas motoniveladoras y dos camiones con pala tipo "barrenieve", entre Bariloche y la localidad de El Bolsón. Pidiendo respetar las velocidades mínimas y el no adelantamiento para evitar situaciones de riesgo".

A ESQUEL



Por su parte, Defensa Civil Golondrinas de la provincia de Chubut, indica que la ruta nacional 40 El Bolsón – Esquel, se encuentra transitable con extrema precaución y uso de cadenas, además indica que máquinas viales trabajan en el despeje de nieve, especialmente en zonas altas. En este caso, también "se recomienda no viajar si no es extrema urgencia".

Informe #Limite42

































